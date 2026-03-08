Відео
Україна
Головна Одеса На кордоні з Молдовою посилили правила для водіїв автівок

На кордоні з Молдовою посилили правила для водіїв автівок

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 19:24
Нові правила в’їзду до Молдови для водіїв з Одеси
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водії з Одещини та інших регіонів почали отримувати відмови на кордоні з Молдовою. Причина — відсутність сертифіката технічного огляду автомобіля. Нові вимоги діють на всіх пунктах пропуску, незалежно від року випуску машини.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

На пунктах пропуску між Одеською областю та Молдовою діють нові вимоги. Молдовські прикордонники не впускають автомобілі без документа, що підтверджує технічний стан транспортного засобу.

Йдеться про офіційний сертифікат техогляду. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Там оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, вихлопу, рульового керування та інших елементів безпеки. Без цієї довідки в’їзд до Молдови неможливий.

Вимога поширюється на всі автомобілі, навіть нові. Рік випуску чи тип транспортного засобу ролі не відіграє.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);
  • техпаспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачені конфіскація товару та штраф.

Що варто знати мандрівникам за кордон

Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві повідомили, що рекомендація пов'язана з викраденням сімох громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті. У МЗС зазначили, що на тлі таких подій існують ризики для українців через свавільні дії угорської влади. Також українцям радять обирати альтернативні маршрути для транзиту та не використовувати угорську територію для подорожей.

Нагадаємо, у 2026 році серед європейських країн за якістю життя лідирує Швейцарія. Вона отримала найвищі оцінки експертів завдяки безпеці, сильній економіці, сучасній інфраструктурі та високим доходам населення.

Також ми писали, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон, який встановлює чіткі строки, протягом яких українські біженці можуть легально перебувати в країні. Перехідний період триватиме з 5 березня 2026 по 4 березня 2027 року. Протягом цього часу українці можуть легально перебувати в Польщі та користуватися частиною соціальних виплат і пільг. Після того їм доведеться адаптуватися до нового правового статусу.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
