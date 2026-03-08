Для путешествующих в Молдову действуют новые правила на границе

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водители из Одесской области и других регионов следовавшие в Молдову начали получать отказы на границе. Причина — отсутствие сертификата технического осмотра автомобиля. Новые требования действуют на всех пунктах пропуска, независимо от года выпуска машины.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

На пунктах пропуска между Одесской областью и Молдовой действуют новые требования. Молдавские пограничники не впускают автомобили без документа, подтверждающего техническое состояние транспортного средства.

Речь идет об официальном сертификате техосмотра. Получить его можно только после проверки авто на сертифицированной станции. Там оценивают исправность тормозной системы, освещения, выхлопа, рулевого управления и других элементов безопасности. Без этой справки въезд в Молдову невозможен.

Требование распространяется на все автомобили, даже новые. Год выпуска или тип транспортного средства роли не играет.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны следующие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрены конфискация товара и штраф.

