Ціни на топливо зросли в Одесі — як реагують українці

Заправка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне стали головною темою як в Україні, так і в Одесі зокрема. Постійно мінливі цифри на інформаційних табло біля заправок лякають не лише автолюбителів, адже вартість бензину та дизельного пального зростає щодня. Одесити вже починають думати, на чому можна буде економити, розуміючи, що слідом за паливом піде подорожчання всього іншого, зокрема продуктів.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вплинуло підвищення вартості палива на їхні витрати вже сьогодні.

Подорожчання палива в Одесі

Частина опитаних городян кажуть, що подорожчання все ж відчувається, особливо в умовах загального зростання цін. Навіть незначне підвищення витрат може поступово впливати на сімейний бюджет, адже витрати на транспорт є частиною щоденних потреб.

"Ну, трохи, так. Ще важче стало. Тепер треба ще більше обдумувати свій бюджет та прораховувати витрати", — говорить Надія.

Одеситка Надія про вартість палива. Фото: Новини.LIVE

Разом із тим автомобілісти визнають, що підвищення вартості пального змушує переглядати щоденні звички. Люди починають частіше планувати поїздки, об’єднувати кілька справ в одну або шукати альтернативні способи пересування.

"Впливає, звичайно, впливає. Доводиться миритися з сучасними реаліями, але сподіваємося, що ситуація все-таки зміниться на краще. Тут питання саме в тому, як організовувати свій час тепер — залежно від того, скільки вартує паливо і наскільки часто їздити на машині", — пояснює Віта.

Місцева жителька Віта про витрати. Фото: Новини.LIVE

Люди порівнюють вартість палива на різних АЗС і намагаються заправляти автомобіль там, де дешевше. Дехто навіть заправляє машину наперед, якщо є можливість, щоб уникнути майбутнього подорожчання.

"Так, ми тепер думаємо, коли їхати на заправку і де дешевше. Дорого, дуже дорого. Ми заправили машину ще до підвищення цін — останній вагон встигли заскочити", — каже Наталя.

Одеситка Наталя про заправку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на заправках

Водночас частина опитаних зізнається, що поки не встигла відчути змін. Дехто просто не стикався із заправкою автомобіля після підвищення вартості, тому оцінити зміни поки що складно. Крім того, багато людей зараз зосереджені на роботі та щоденних справах, тому економічні новини іноді залишаються поза увагою.

"Ні, поки ще не встигло вплинути. Я ще не встиг відчути, був просто на роботі, я добовими чергуваннями працюю, тому я ще не відчув", — каже Євгеній.

Місцевий житель Євгеній про роботу. Фото: Новини.LIVE

Дехто взагалі не стикається з цією проблемою напряму, адже не має власного автомобіля. Такі містяни частіше звертають увагу на загальні економічні процеси.

"У мене машини немає. Я, як би, не в курсі. Я не знаю, якщо вона підніметься, значить вона і впаде. Те, що вона піднімалась, ніяк не впливало на ріст цін. Зрозуміло, що якась частина у формуванні ціни є, але не все", — говорить Андрій.

Одесит Андрій про подорожчання. Фото: Новини.LIVE

Подорожчання проїзду

Ті, хто користується громадським транспортом, поки що не відчувають прямий вплив зростання цін на пальне. Вартість проїзду у міському транспорті залишається незмінною протягом певного часу. Проте люди припускають, що подорожчання палива з часом може вплинути і на інші сфери життя.

"Я, наприклад, це не відчула ще поки. Тобто проїзд, який був у транспорті по місту 20, так він і залишився. А ось люди, які, звісно, на машинах, то вони це відчули. Все ж підніметься — і продукти, і все інше. А зарплати маленькі лишились, пенсії теж мізерні", — говорить Любов.

Одеситка Любов про вартість маршруток. Фото: Новини.LIVE

Відповіді одеситів показують, що підвищення вартості палива люди відчувають по-різному. Для автомобілістів це питання стає частиною щоденних витрат і планування поїздок. Для інших зміни поки що менш помітні, однак вони уважно стежать за економічною ситуацією.

Раніше ми писали, що ситуація на заправках Одеської області залишається напруженою. Станом на зараз ціни на більшість видів пального зафіксувалися на високих позначках, а за деякими позиціями продовжують повзти вгору.

А також, про те що навіть за негативного сценарію вартість дизпалива в Україні не має перевищити 80 гривень за літр, вважають експерти ринку. Водночас, ціна на звичайний бензин вже досягла максимуму і залишатиметься на рівні близько 70 грн/л.

