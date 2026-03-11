Цены на топливо выросли в Одессе – как реагируют украинцы

Заправка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо остаются одной из самых обсуждаемых тем как в Украине в целом, так и в Одессе в частности. Цифры на табло возле автозаправок меняются почти ежедневно, и это вызывает беспокойство не только у водителей. Бензин и дизель постепенно дорожают, и горожане уже начинают задумываться, на чем придется экономить. Многие понимают: вслед за ростом стоимости топлива неизбежно поднимутся цены и на другие товары, прежде всего на продукты питания.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как повлияло повышение стоимости топлива на их расходы уже сегодня.

Подорожание топлива в Одессе

Часть опрошенных горожан говорят, что подорожание все же ощущается, особенно в условиях общего роста цен. Даже незначительное повышение расходов может постепенно влиять на семейный бюджет, ведь расходы на транспорт являются частью ежедневных потребностей.

"Ну, немного, да. Еще тяжелее стало. Теперь надо еще больше обдумывать свой бюджет и просчитывать расходы", — говорит Надежда.

Одесситка Надежда о стоимости топлива. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем автомобилисты признают, что повышение стоимости топлива заставляет пересматривать ежедневные привычки. Люди начинают чаще планировать поездки, объединять несколько дел в одно или искать альтернативные способы передвижения.

"Влияет, конечно, влияет. Приходится мириться с современными реалиями, но надеемся, что ситуация все-таки изменится к лучшему. Тут вопрос именно в том, как организовывать свое время теперь — в зависимости от того, сколько стоит топливо и насколько часто ездить на машине", — объясняет Вита.

Местная жительница Вита о расходах. Фото: Новини.LIVE

Люди сравнивают стоимость топлива на разных АЗС и стараются заправлять автомобиль там, где дешевле. Некоторые даже заправляют машину заранее, если есть возможность, чтобы избежать будущего подорожания.

"Да, мы теперь думаем, когда ехать на заправку и где дешевле. Дорого, очень дорого. Мы заправили машину еще до повышения цен - последний вагон успели заскочить", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья о заправке. Фото: Новини.LIVE

Цены на заправках

В то же время часть опрошенных признается, что пока не успела почувствовать изменений. Некоторые просто не сталкивались с заправкой автомобиля после повышения стоимости, поэтому оценить изменения пока сложно. Кроме того, многие люди сейчас сосредоточены на работе и ежедневных делах, поэтому экономические новости иногда остаются без внимания.

"Нет, пока еще не успело повлиять. Я еще не успел почувствовать, был просто на работе, я суточными дежурствами работаю, поэтому я еще не почувствовал", — говорит Евгений.

Местный житель Евгений о работе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые вообще не сталкивается с этой проблемой напрямую, ведь не имеет собственного автомобиля. Такие горожане чаще обращают внимание на общие экономические процессы.

"У меня машины нет. Я, как бы, не в курсе. Я не знаю, если она поднимется, значит она и упадет. То, что она поднималась, никак не влияло на рост цен. Понятно, что какая-то часть в формировании цены есть, но не все", — говорит Андрей.

Одессит Андрей о подорожании. Фото: Новини.LIVE

Подорожание проезда

Те, кто пользуется общественным транспортом, пока не ощущают прямое влияние роста цен на топливо. Стоимость проезда в городском транспорте остается неизменной в течение определенного времени. Однако люди предполагают, что подорожание топлива со временем может повлиять и на другие сферы жизни.

"Я, например, это не почувствовала еще пока. То есть проезд, который был в транспорте по городу 20, так он и остался. А вот люди, которые, конечно, на машинах, то они это почувствовали. Все же поднимется — и продукты, и все остальное. А зарплаты маленькие остались, пенсии тоже мизерные", — говорит Любовь.

Одесситка Любовь о стоимости маршруток. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов показывают, что повышение стоимости топлива люди чувствуют по-разному. Для автомобилистов этот вопрос становится частью ежедневных расходов и планирования поездок. Для других изменения пока что менее заметны, однако они внимательно следят за экономической ситуацией.

Ранее мы писали, что ситуация на заправках Одесской области остается напряженной. По состоянию на сейчас цены на большинство видов горючего зафиксировались на высоких отметках, а по некоторым позициям продолжают ползти вверх.

А также, о том что даже при негативном сценарии стоимость дизтоплива в Украине не должна превысить 80 гривен за литр, считают эксперты рынка. В то же время, цена на обычный бензин уже достигла максимума и будет оставаться на уровне около 70 грн/л.

