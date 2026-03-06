Цены на топливо в Одессе 6 марта: новые рекорды на АЗС

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на заправках Одесской области остается напряженной. По состоянию на 6 марта 2026 года цены на большинство видов топлива зафиксировались на высоких отметках, а по некоторым позициям продолжают ползти вверх. Основным драйвером подорожания остается нестабильность на мировом рынке нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке и логистических вызовов.

Журналисты Новини.LIVE проанализировали цены на Одесских АЗС и узнали, как выросли цены за сутки.

Стоимость горючего

Сегодня операторы рынка предлагают следующие цены за литр:

UPG:

upg 100 — 77.90

A-95 — 67.90

upg 95 — 70.90

EURO DIESEL — 67.90

ОККО:

ТЯНЕТ 100 — 80,99

ТЯНЕТ 95 — 73.99

А-95 ЕВРО — 70.99

ПУЛС ДП — 73.99

ДП ЕВРО — 70.99

УКРНАФТА:

92 — 65.99

95 — 68.99

95 Connect (премиальный) — 71.99

ДП — 68.99

Mustang:

ДП ЕВРО — 70.99

ДП MUSTANG+ — 73.99

А-95 EURO — 70.99

МУСТАНГ 95 — 73.99

100 МУСТАНГ — 80.99

АЗС SOCAR

НАНО 98 — 77.99

95 — 70.99

НАНО 95 — 73.99

DIESEL NANO Extro — 75,99

AMIC ENERGY

ЕВРО 95 — 67.99

Premium 95 — 70.49

ЕВРО ДП — 68.99

Динамика за сутки

По данным мониторинга Минфина, средняя стоимость топлива в Одесской области за последние сутки снова изменилась. Наибольший рост продемонстрировал автомобильный газ, который прибавил еще 22 копейки и в среднем стоит 39,66 грн. Средняя цена на бензин А-95 выросла на 19 копеек (до 68,25 грн), а дизельное топливо подорожало на 11 копеек (до 69,02 грн). Цены на А-95 премиум (72,23 грн) и А-92 (65,99 грн) за сутки остались без существенных изменений, зафиксировавшись на вчерашних рекордных отметках.

Реакция АМКУ

Антимонопольный комитет Украины официально требует от владельцев АЗС предоставить объяснения относительно причин резкого скачка стоимости топлива в течение последних дней. Операторы должны обосновать свои ценники. Председатель АМКУ Павел Кириленко отметил, что хотя рост цен имеет общеевропейский характер, комитет проверит сети на предмет возможных антиконкурентных согласованных действий.

Правительственный контроль

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что государство усиливает контроль за ценовой политикой. В частности, "Укрнафта" получила задание реализовывать топливо с минимальной наценкой, чтобы сдерживать аппетиты частных игроков рынка. В то же время продолжается работа над увеличением физических объемов импорта для преодоления дефицитных ожиданий.

Напомним, мы сообщали, что на автозаправках в Киеве стоимость бензина А-95 стартует от 67,90 грн за литр, а за премиальный А-100 просят от 77,90 грн. По сравнению с предыдущим днем ситуация на столичных АЗС почти не изменилась — цены на топливо остались на том же уровне.

Также мы писали, что цена на бензин А-95 в ближайшие недели может прибавить еще до 2 грн. Сейчас участники рынка продают небольшие объемы топлива и берут паузу минимум на две недели, чтобы понять дальнейшее движение цен. Но рост цен на топливо неизбежно повлияет на цены другой продукции для украинцев.