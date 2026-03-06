Відео
Головна Одеса Вартість палива на АЗС в Одесі — як зросла ціна

Вартість палива на АЗС в Одесі — як зросла ціна

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 17:39
Ціни на пальне в Одесі 6 березня: нові рекорди на АЗС
Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на заправках Одеської області залишається напруженою. Станом на 6 березня 2026 року ціни на більшість видів пального зафіксувалися на високих позначках, а за деякими позиціями продовжують повзти вгору. Основним драйвером здорожчання залишається нестабільність на світовому ринку нафти через конфлікти на Близькому Сході та логістичні виклики.

Журналісти Новини.LIVE проаналізували ціни на Одеських АЗС та дізналися, як зросли ціни за добу.

Вартість пального

Сьогодні оператори ринку пропонують наступні ціни за літр:

UPG: 

  • upg 100 — 77.90
  • A-95 — 67.90
  • ​upg 95 — 70.90
  • EURO DIESEL — 67.90

OKKO:

  • PULLS 100 — 80.99
  • PULLS 95 — 73.99
  • ​А-95 ЄВРО — 70.99
  • ​PULLS ДП — 73.99
  • ​ДП ЄВРО — 70.99

УКРНАФТА:

  • 92 — 65.99
  • 95 — 68.99
  • ​95 Connect (преміальний) — 71.99
  • ​ДП — 68.99

Mustang:

  • ДП EURO — 70.99
  • ​ДП MUSTANG+ — 73.99
  • ​А-95 EURO — 70.99 
  • MUSTANG 95 — 73.99 
  • ​100 MUSTANG — 80.99

АЗС SOCAR

  • ​NANO 98 — 77.99 
  • ​95 — 70.99
  • NANO 95 — 73.99 
  • ​DIESEL NANO Extro — 75.99

AMIC ENERGY

  • ​ЄВРО 95 — 67.99
  • Premium 95 — 70.49
  • ​ЄВРО ДП — 68.99

Динаміка за добу

За даними моніторингу Мінфіну, середня вартість пального в Одеській області за останню добу знову змінилася. ​Найбільше зростання продемонстрував автомобільний газ, який додав ще 22 копійки і в середньому коштує 39,66 грн. Середня ціна на бензин А-95 зросла на 19 копійок (до 68,25 грн), а дизельне пальне подорожчало на 11 копійок (до 69,02 грн). Ціни на А-95 преміум (72,23 грн) та А-92 (65,99 грн) за добу залишилися без суттєвих змін, зафіксувавшись на вчорашніх рекордних позначках.

Реакція АМКУ

Антимонопольний комітет України офіційно вимагає від власників АЗС надати пояснення щодо причин різкого стрибка вартості пального протягом останніх днів. Оператори мають обґрунтувати свої цінники. Голова АМКУ Павло Кириленко зазначив, що хоча ріст цін має загальноєвропейський характер, комітет перевірить мережі на предмет можливих антиконкурентних узгоджених дій.

Урядовий контроль

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що держава посилює контроль за ціновою політикою. Зокрема, "Укрнафта" отримала завдання реалізовувати пальне з мінімальною націнкою, аби стримувати апетити приватних гравців ринку. Водночас триває робота над збільшенням фізичних обсягів імпорту для подолання дефіцитних очікувань.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на автозаправках у Києві вартість бензину А-95 стартує від 67,90 грн за літр, а за преміальний А-100 просять від 77,90 грн. Порівняно з попереднім днем ситуація на столичних АЗС майже не змінилася — ціни на пальне залишилися на тому самому рівні.

Також ми писали, що ціна на бензин А-95 у найближчі тижні може додати ще до 2 грн. Зараз учасники ринку продають невеликі обсяги пального й беруть паузу щонайменше на два тижні, щоб зрозуміти подальший рух цін. Але ріст цін на пальне неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
