Главная Одесса

Из Одессы в направлении границы с Молдовой наблюдаются пробки

Дата публикации 14 марта 2026 14:32
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сегодня, 14 марта, на юге Одесской области водители застряли в очередях на границе с Молдовой и Румынией. Больше всего автомобилей скопилось возле пунктов пропуска Паланка — Удобное и Староказачье — Тудора. Из-за большого потока транспорта движение на подъездах к КПП существенно замедлилось.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В частности, в направлении пункта пропуска Паланка — Маяки — Удобное образовались очереди из автомобилей еще на подъезде к границе. На отдельных участках дороги движение замедляется из-за плотного потока транспорта. В частности, проезд существенно затруднен вблизи Нижнеднестровского национального парка. Водителям приходится ждать прохождения контроля дольше, чем обычно.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Затрудненное движение также фиксируют возле пункта пропуска Старокозачье — Тудора. Там на подъездах к КПП собираются очереди как легковых автомобилей, так и грузовиков. По данным картографических сервисов, они растянулись на несколько километров.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

В то же время на пункте пропуска Рени — Джурджулешть ситуация обычно более стабильная. Очереди там могут быть значительно меньше или вообще отсутствовать, поэтому часть водителей выбирает этот маршрут как альтернативу.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Выезд в Румынию

В то же время пункт пропуска Орловка на границе с Румынией пока не загружен. Именно через него проходит паромная переправа через Дунай до румынского Исакчи.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Водителям стоит планировать маршрут заранее и проверять состояние очередей онлайн и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Какие документы на авто нужны для выезда в Молдову и Румынию

Водители из Одесской области и других регионов начали получать отказы на границе с Молдовой и Румынией. Причина — отсутствие сертификата технического осмотра автомобиля. Новые требования действуют на всех пунктах пропуска, независимо от года выпуска машины.

Речь идет об официальном сертификате техосмотра. Получить его можно только после проверки авто на сертифицированной станции. Там оценивают исправность тормозной системы, освещения, выхлопа, рулевого управления и других элементов безопасности. Без этой справки въезд в Молдову невозможен.

Напомним, Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

Также Новини.LIVE спросили одесситов, как повлияло повышение стоимости топлива на их расходы уже сегодня. Часть опрошенных горожан говорит, что подорожание все же ощущается, особенно в условиях общего роста цен. Другие признаются, что пока не успели ощутить изменений.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
