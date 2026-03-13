На трассе Одесса-Рени образовались большие пробки

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

13 марта на автомобильной дороге Одесса–Рени зафиксированы крупные пробки на нескольких участках. Движение транспорта сильно затруднено. Водителям советуют заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки и выбирать объездные пути, чтобы избежать долгого ожидания.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднена. Задержки возникли сразу на нескольких участках трассы. В частности пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, в районе НПП "Нижнеднестропский", а также на самой границе. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 29 минут.

Пробки в направлении Орловки

Движение автомобилей на дороге к паромной переправе в Орловке проходит без осложнений — транспорт движется свободно, без пробок и задержек. Только на пути к транзитной зоне с Молдовой наблюдаются сильные сложности. Время в пути достигает почти 4,5 часа.

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также происходит без задержек и пробок. Очереди образуются только на пути к транзитной зоне с Молдовой. Время в пути составляет почти 5 часов. Существует альтернативный путь, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, однако его проезд может длиться более 5 часов, 20 минут.

Напомним, мы сообщали, что очереди на границе Украины по состоянию на пятницу, 13 марта, были зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Пограничники напоминают о возникновении возможных сбоев в работе электронных систем.

