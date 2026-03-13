На трасі Одеса–Рені утворилися великі затори

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 13 березня, на автомобільній дорозі Одеса–Рені спостерігаються значні затори в кількох місцях траси. Рух транспортних засобів істотно ускладнений. Водіям рекомендують враховувати можливі затримки, заздалегідь продумувати маршрут і ознайомитися з об’їзними шляхами, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Затримки виникли одразу на декількох ділянках траси. Зокрема затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, в районі НПП "Нижньодністропський", а також на самому кордоні. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 29 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів на дорозі до паромної переправи в Орлівці проходить без ускладнень — транспорт рухається вільно, без заторів та затримок. Лише на шляху до транзитної зони з Молдовою спостерігаються сильні складнощі. Час у дорозі сягає майже 4,5 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також відбувається без затримок і заторів. Черги утворюються лише на шляху до транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі становить майже 5 годин. Існує альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проїзд може тривати понад 5 годин, 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

