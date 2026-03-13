Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса

Виїжджати з Одеси до Молдови потрібно вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 16:59
На трасі Одеса–Рені утворилися великі затори
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 13 березня, на автомобільній дорозі Одеса–Рені спостерігаються значні затори в кількох місцях траси. Рух транспортних засобів істотно ускладнений. Водіям рекомендують враховувати можливі затримки, заздалегідь продумувати маршрут і ознайомитися з об’їзними шляхами, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Затримки виникли одразу на декількох ділянках траси. Зокрема затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, в районі НПП "Нижньодністропський", а також на самому кордоні. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 29 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів на дорозі до паромної переправи в Орлівці проходить без ускладнень — транспорт рухається вільно, без заторів та затримок. Лише на шляху до транзитної зони з Молдовою спостерігаються сильні складнощі. Час у дорозі сягає майже 4,5 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також відбувається без затримок і заторів. Черги утворюються лише на шляху до транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі становить майже 5 годин. Існує альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проїзд може тривати понад 5 годин, 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що черги на кордоні України станом на п'ятницю, 13 березня, було зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Прикордонники нагадують про виникнення можливих збоїв в роботі електронних систем.

Також ми писали, що журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вплинуло підвищення вартості палива на їхні витрати. Частина опитаних городян кажуть, що подорожчання все ж відчувається, особливо в умовах загального зростання цін. Навіть незначне підвищення витрат може поступово впливати на сімейний бюджет, адже витрати на транспорт є частиною щоденних потреб. 

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації