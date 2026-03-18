В Одессе выделили 320 тыс. грн на ремонт дорог: перечень улиц

В Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Об этом на запрос журналистов Новини.LIVE сообщили в Управлении дорожного хозяйства.

Деньги на ремонт дорог

Для восстановления дорожного покрытия в Одессе уже подготовили необходимую финансовую базу и определили приоритетные направления. Средства распределили между капитальными и текущими работами, чтобы охватить как можно большую площадь поврежденных участков. Все закупки проводили через прозрачные тендеры, где выбрали перечень подрядных организаций, имеющих соответствующую технику и опыт. Специалисты уже составили дефектные акты и рассчитали сметы для каждого объекта, чтобы начать ремонты без задержек.

"По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог — 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн", — говорится в ответе.

В целом дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основной этап текущих ремонтов должен начаться уже в марте и продлится до июля 2026 года.

Список улиц

Согласно документации, самые масштабные работы на дорогах запланированы на перекрестке улиц Инглези и Небесной Сотни (5000 кв. м) и на улице Академика Заболотного (4000 кв. м).

Большие участки обновят на улицах:

Пантелеймоновская (3750 кв. м),

Приморская (3500 и 600 кв. м),

Малая и Большая Арнаутские (по 3000 кв. м каждая),

Балковская (3000 и 1200 кв. м)

проспект Князя Владимира Великого (3000 кв. м).

Люстдорфская дорога (3000 кв. м),

Тираспольское шоссе (3000 кв. м),

Академика Королева (2700 кв. м),

Космонавтов (2600 кв. м)

Фонтанская дорога (2500 кв. м).

В список объектов по 2000 кв. м попали улицы:

Дальницкая,

Краснова,

Николая Боровского,

Святослава Рихтера,

Химическая,

проспект Небесной Сотни

Князя Ярослава Мудрого.

Ремонты площадью от 1000 до 1950 кв. м проведут на улицах:

Длинной (1800),

Семена Яхненко (1700),

Балковской (1500),

Старопортофранковской (1500),

Дмитриевской (1500),

Дальницком шоссе (1500),

Житомирской (1200),

Ришельевской (1200),

Киевском шоссе (1200),

Вашняной (1090)

Балтской дороге (1950).

Меньшие участки (от 200 до 900 кв. м) запланированы на улицах:

Семьи Глодан (800),

Бригадной (500),

Анатолия Бачинского (600),

Одесской общины (800),

Столбовой (800),

Пограничной (800),

Львовской (800),

Дачи Ковалевского (800),

Николая Троицкого (500),

Ореховой (500),

Отважных (500),

Кастуся Калиновского (300),

Бориса Деревянко (1200),

Греческой (800),

Скидановской (350),

Скидановском спуске (900),

Михаила Грушевского (300),

Разумовской (300),

Мечникова (200),

Мясоедовской (2000),

Среднефонтанской (650),

Алексея Вадатурского (800),

Михаила Комарова (500),

Польской (500),

Мускатной (500),

Свободы (500),

Наливной (1400),

Одария (1400),

Церковной (1900),

Леонтовича (500),

Канатной (1000),

Нины Строкатой (1000),

Военном спуске (500),

Польском спуске (500)

Ширяевском переулке (800).

Ремонт тротуаров

Отдельный блок работ касается тротуаров. Больше всего обновят на:

Ризовской (2630 кв. м),

улице Тараса Кузьмина (2250 кв. м),

Южной (2100 кв. м)

Ицхака Рабина (1680 кв. м).

Также в плане:

Геннадия Афанасьева (1560),

3-й Аэропортовский переулок (1200),

Леси Украинки (1200),

Николаевская дорога (1125),

Семена Палия (1000),

Щеглова (750),

Решата Ахметова (700),

Владислава Бувалкина (600),

Валерия Лобановского (610),

Атамана Чепиги (500),

Генуэзская (480),

Одесская (300),

Евгения Танцюры (250)

Матросский спуск (205).

Кто будет строить дороги

Исполнителей работ выбирали через систему Prozorro. Среди победителей тендеров — известные в регионе компании "РОСТДОРСТРОЙ", ГП "ЛИДЕР", "Евродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" и "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ". Сейчас специалисты готовят техническую документацию и дефектные акты для каждого объекта. Главная задача — успеть выполнить основной объем работ до пика летнего сезона, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.

