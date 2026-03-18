В Одессе выделили 320 тыс. грн на ремонт дорог: перечень улиц
В Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.
Об этом на запрос журналистов Новини.LIVE сообщили в Управлении дорожного хозяйства.
Деньги на ремонт дорог
Для восстановления дорожного покрытия в Одессе уже подготовили необходимую финансовую базу и определили приоритетные направления. Средства распределили между капитальными и текущими работами, чтобы охватить как можно большую площадь поврежденных участков. Все закупки проводили через прозрачные тендеры, где выбрали перечень подрядных организаций, имеющих соответствующую технику и опыт. Специалисты уже составили дефектные акты и рассчитали сметы для каждого объекта, чтобы начать ремонты без задержек.
"По состоянию на 18.03.2026 года в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрены следующие средства: на выполнение работ по капитальному ремонту улиц и дорог — 74 294,8 тыс. грн; на выполнение работ по текущему ремонту — 250 000,0 тыс. грн", — говорится в ответе.
В целом дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основной этап текущих ремонтов должен начаться уже в марте и продлится до июля 2026 года.
Список улиц
Согласно документации, самые масштабные работы на дорогах запланированы на перекрестке улиц Инглези и Небесной Сотни (5000 кв. м) и на улице Академика Заболотного (4000 кв. м).
Большие участки обновят на улицах:
- Пантелеймоновская (3750 кв. м),
- Приморская (3500 и 600 кв. м),
- Малая и Большая Арнаутские (по 3000 кв. м каждая),
- Балковская (3000 и 1200 кв. м)
- проспект Князя Владимира Великого (3000 кв. м).
- Люстдорфская дорога (3000 кв. м),
- Тираспольское шоссе (3000 кв. м),
- Академика Королева (2700 кв. м),
- Космонавтов (2600 кв. м)
- Фонтанская дорога (2500 кв. м).
В список объектов по 2000 кв. м попали улицы:
- Дальницкая,
- Краснова,
- Николая Боровского,
- Святослава Рихтера,
- Химическая,
- проспект Небесной Сотни
- Князя Ярослава Мудрого.
Ремонты площадью от 1000 до 1950 кв. м проведут на улицах:
- Длинной (1800),
- Семена Яхненко (1700),
- Балковской (1500),
- Старопортофранковской (1500),
- Дмитриевской (1500),
- Дальницком шоссе (1500),
- Житомирской (1200),
- Ришельевской (1200),
- Киевском шоссе (1200),
- Вашняной (1090)
- Балтской дороге (1950).
Меньшие участки (от 200 до 900 кв. м) запланированы на улицах:
- Семьи Глодан (800),
- Бригадной (500),
- Анатолия Бачинского (600),
- Одесской общины (800),
- Столбовой (800),
- Пограничной (800),
- Львовской (800),
- Дачи Ковалевского (800),
- Николая Троицкого (500),
- Ореховой (500),
- Отважных (500),
- Кастуся Калиновского (300),
- Бориса Деревянко (1200),
- Греческой (800),
- Скидановской (350),
- Скидановском спуске (900),
- Михаила Грушевского (300),
- Разумовской (300),
- Мечникова (200),
- Мясоедовской (2000),
- Среднефонтанской (650),
- Алексея Вадатурского (800),
- Михаила Комарова (500),
- Польской (500),
- Мускатной (500),
- Свободы (500),
- Наливной (1400),
- Одария (1400),
- Церковной (1900),
- Леонтовича (500),
- Канатной (1000),
- Нины Строкатой (1000),
- Военном спуске (500),
- Польском спуске (500)
- Ширяевском переулке (800).
Ремонт тротуаров
Отдельный блок работ касается тротуаров. Больше всего обновят на:
- Ризовской (2630 кв. м),
- улице Тараса Кузьмина (2250 кв. м),
- Южной (2100 кв. м)
- Ицхака Рабина (1680 кв. м).
Также в плане:
- Геннадия Афанасьева (1560),
- 3-й Аэропортовский переулок (1200),
- Леси Украинки (1200),
- Николаевская дорога (1125),
- Семена Палия (1000),
- Щеглова (750),
- Решата Ахметова (700),
- Владислава Бувалкина (600),
- Валерия Лобановского (610),
- Атамана Чепиги (500),
- Генуэзская (480),
- Одесская (300),
- Евгения Танцюры (250)
- Матросский спуск (205).
Кто будет строить дороги
Исполнителей работ выбирали через систему Prozorro. Среди победителей тендеров — известные в регионе компании "РОСТДОРСТРОЙ", ГП "ЛИДЕР", "Евродор", "ДСК АВТОШЛЯХ" и "АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ". Сейчас специалисты готовят техническую документацию и дефектные акты для каждого объекта. Главная задача — успеть выполнить основной объем работ до пика летнего сезона, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.
Напомним, мы сообщали, что в части Одессы коммунальщики проводили ремонт дорог. Работы продолжались на нескольких важных улицах, поэтому на этих участках наблюдались пробки или частичные ограничения движения.
Также мы писали, что в начале января, на Люстдорфской дороге в Одессе произошел прорыв водопровода. Вода подтопила проезжую часть. Движение на участке было затруднено, водителям советуют искать объезд.
