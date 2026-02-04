Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині вкрали гроші на ремонт шкільного укриття — деталі

На Одещині вкрали гроші на ремонт шкільного укриття — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:49
Розкрадання коштів на укритті школи в Одеській області
Вихід з укриття. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Директор будівельної фірми на Одещині привласнив частину коштів під час ремонту шкільного укриття. Він умисно завищив вартість матеріалів у документах. Внаслідок цього отримав понад 230 тисяч гривень державних грошей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Директор приватної будівельної фірми завищив вартість матеріалів під час капітального ремонту найпростішого укриття в одній зі шкіл Болградського району. Він оформив завідомо неправдиві кошториси та акти виконаних робіт і таким чином привласнив майже 230 тисяч гривень державних коштів. Частину грошей підрядник отримав за роботи, які фактично коштували дешевше, ніж зазначено у документах. Сума завданої шкоди стала очевидною після аналізу кошторисів і актів приймання виконаних робіт.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів поліція повідомила фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також у складанні завідомо неправдивих документів. Санкції ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили схему на ремонті школи. Також ми писали, що на Миколаївщині командир виписував бойові військовим, які не були на лінії фронту.

Одеса поліція Одеська область Новини Одеси гроші укриття
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації