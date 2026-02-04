Розкрадання коштів на укритті школи в Одеській області

Вихід з укриття. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Директор будівельної фірми на Одещині привласнив частину коштів під час ремонту шкільного укриття. Він умисно завищив вартість матеріалів у документах. Внаслідок цього отримав понад 230 тисяч гривень державних грошей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Директор приватної будівельної фірми завищив вартість матеріалів під час капітального ремонту найпростішого укриття в одній зі шкіл Болградського району. Він оформив завідомо неправдиві кошториси та акти виконаних робіт і таким чином привласнив майже 230 тисяч гривень державних коштів. Частину грошей підрядник отримав за роботи, які фактично коштували дешевше, ніж зазначено у документах. Сума завданої шкоди стала очевидною після аналізу кошторисів і актів приймання виконаних робіт.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів поліція повідомила фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також у складанні завідомо неправдивих документів. Санкції ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

