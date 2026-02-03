Командир ЗСУ привласнив бойові доплати на Миколаївщині

Затримання командира частини. Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині командир військової частини незаконно нараховував бойові доплати. Частину грошей він забирав собі, тиснучи на підлеглих. Збитки для держави сягають майже 2 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Схема з виплатами

За даними слідства, перебуваючи на посаді начальника штабу — заступника командира, він організував незаконне нарахування бойових доплат військовослужбовцям. Гроші виплачували за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Насправді ці військові до таких завдань не залучалися. Після отримання коштів підлеглі були змушені повертати фігуранту половину суми.

Щоб схема працювала без збоїв, підполковник тиснув на військових і погрожував. У разі відмови або розголошення він обіцяв направити їх на реальні бойові завдання. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 млн гривень.

Як покарають

Командира відсторонили від посади. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

