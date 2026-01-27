ДБР викрило переплату 18 млн грн на ліжках для військових в Одесі

Затримання чоловіка. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі спалахнув скандал довкола закупівель для військових. Керівники квартирно-експлуатаційного управління переплатили майже 18 млн грн за ліжка. Майно купували за значно завищеними цінами. Один із фігурантів уже опинився під вартою.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Працівники Державного бюро розслідувань викрили зловживання під час закупівель ліжок для військовослужбовців в Одесі. Слідство встановило, що два керівники Одеського квартирно-експлуатаційного управління закуповували майно для армії без належної перевірки цін. Посадовці не забезпечили економічної обґрунтованості витрат. У результаті держава переплатила майже 18 млн грн бюджетних коштів. Гроші, які мали піти на реальні потреби військових, були витрачені без користі.

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що завдало істотної шкоди в умовах воєнного стану. Йдеться про частину четверту статті 425 Кримінального кодексу України. Одному з підозрюваних уже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 17 млн грн. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

