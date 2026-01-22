Відео
Україна
Житло померлої одеситки продали за фіктивними паперами — схема

Житло померлої одеситки продали за фіктивними паперами — схема

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:10
Шахрайство з квартирою в центрі Одеси: мільйонні збитки
Підозрюваний в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі афери

За даними слідства, після смерті власниці квартири у провулку Пироговському зловмисники вирішили незаконно заволодіти її житлом. Ключову роль у схемі відіграв 56-річний житель Чорноморська разом з іншими, поки що невстановленими особами. Фігуранти підробили документи, згідно з якими квартира нібито була подарована ще у 2012 році неіснуючій людині. Використавши фальшиві паспорт і податковий номер, чоловік оформив право власності на нерухомість, а вже за кілька днів продав її.

Про злочин стало відомо, коли спадкоємиця почала оформляти спадщину і з’ясувала, що квартира вже має іншого власника. Жінка звернулася до поліції. Сума завданих їй збитків перевищує 1,1 мільйона гривень.

Як покарають

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру одразу за кількома статтями, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах та використання підроблених документів. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 266 тисяч гривень. Слідство триває. Поліція встановлює інших учасників схеми та клопоче про арешт незаконно відчуженої квартири.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі діяла мільйонна афера з землею. Також ми писали про те, що у Миколаєві чиновник "заробляв" на ЗСУ.

