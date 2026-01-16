Відео
Головна Одеса Мільйонна афера з землею в Одесі — як діяла

Мільйонна афера з землею в Одесі — як діяла

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:03
Крадіжка землі в Одесі на 75 мільйонів: деталі махінації
Поліцейський під час розслідування. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі поліція зупинила масштабну аферу з землею, яку провернули місцеві ділки. Зловмисники намагалися привласнити ділянки загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. Тепер усім учасникам схеми загрожує тривалий термін за ґратами, а на вкрадене майно вже наклали арешт.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Схему організував 55-річний одесит разом із двома 48-річними спільницями, одна з яких працювала приватним нотаріусом. Вони знаходили в місті ділянки, право власності на які ще не було зареєстроване в електронному державному реєстрі. На ці землі виготовляли підроблені документи, після чого перереєстровували їх на підконтрольних людей та фірми. Це допомагало приховати справжнє походження майна, щоб у майбутньому продати його звичайним покупцям. ​

За два роки фігуранти привласнили п’ять ділянок, проте продати їх не встигли через втручання правоохоронців. Під час обшуків поліція зібрала докази, на основі яких сімом учасникам групи повідомили про підозру в шахрайстві, підробці документів та відмиванні грошей.

Як покарають

Сім учасників угруповання отримали підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підробку офіційних документів, несанкціоновану зміну даних у реєстрах та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім тюремного терміну, суд може призначити конфіскацію їхнього майна та заборону обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що обов'язково треба перевіряти перед купівлею землі. Також ми писали про те, які документи треба мати у 2026 році для підтвердження права власності на землю.

Одеса земля махінації Одеська область Новини Одеси покарання крадіжка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
