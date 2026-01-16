Кража земли в Одессе на 75 миллионов: детали махинации

Полицейский во время расследования. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе полиция остановила масштабную аферу с землей, которую провернули местные дельцы. Злоумышленники пытались присвоить участки общей стоимостью более 75 миллионов гривен. Теперь всем участникам схемы грозит длительный срок за решеткой, а на украденное имущество уже наложили арест.

Детали схемы

Схему организовал 55-летний одессит вместе с двумя 48-летними сообщницами, одна из которых работала частным нотариусом. Они находили в городе участки, право собственности на которые еще не было зарегистрировано в электронном государственном реестре. На эти земли изготавливали поддельные документы, после чего перерегистрировали их на подконтрольных людей и фирмы. Это помогало скрыть истинное происхождение имущества, чтобы в будущем продать его обычным покупателям.

За два года фигуранты присвоили пять участков, однако продать их не успели из-за вмешательства правоохранителей. Во время обысков полиция собрала доказательства, на основе которых семерым участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

Как накажут

Семь участников группировки получили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, подделку официальных документов, несанкционированное изменение данных в реестрах и легализацию имущества, добытого преступным путем. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме тюремного срока, суд может назначить конфискацию их имущества и запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

