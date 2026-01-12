Керівника Миколаївського КЕУ судитимуть за розтрату 1,4 млн грн

Затриманий Миколаєві посадовець. Фото: Державне бюро розслідувань

У Миколаєві керівник квартирно-експлуатаційного управління розтратив гроші, виділені на потреби Збройних Сил України. Йдеться про понад 1,4 млн гривень бюджетних грошей. Обвинувальний акт стосовно нього уже передали до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Схема на закупівлях

За даними ДБР, посадовець мав закупити паливну деревину для виконання мобілізаційних завдань. Водночас він організував схему, яка дозволяла заробляти на цих закупівлях. Через підставну фірму деревину купували у лісгоспах ДП "Ліси України", після чого продавали власному управлінню за ціною, завищеною майже вдвічі. У результаті таких дій держава втратила понад 1,4 млн гривень. Для відшкодування збитків на майно фігуранта наклали арешт.

Як покарають

Наразі кервіник квартирно-експлуатаційного управління звільнений з посади та обвинувачується у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що посадовців Київзеленбуду підозрюють у розтраті понад мільйона гривень. Також ми писали, що у Києві затримали шахрая, який вимагав 100 000 доларів з ТЦК.