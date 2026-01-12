Керівника Миколаївського КЕУ судитимуть за розтрату 1,4 млн грн

Заробіток на закупівлі для ЗСУ — схема чиновника з Миколаєва
У Миколаєві керівник квартирно-експлуатаційного управління розтратив гроші, виділені на потреби Збройних Сил України. Йдеться про понад 1,4 млн гривень бюджетних грошей. Обвинувальний акт стосовно нього уже передали до суду.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Схема на закупівлях
За даними ДБР, посадовець мав закупити паливну деревину для виконання мобілізаційних завдань. Водночас він організував схему, яка дозволяла заробляти на цих закупівлях. Через підставну фірму деревину купували у лісгоспах ДП "Ліси України", після чого продавали власному управлінню за ціною, завищеною майже вдвічі. У результаті таких дій держава втратила понад 1,4 млн гривень. Для відшкодування збитків на майно фігуранта наклали арешт.
Як покарають
Наразі кервіник квартирно-експлуатаційного управління звільнений з посади та обвинувачується у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ми повідомляли, що посадовців Київзеленбуду підозрюють у розтраті понад мільйона гривень. Також ми писали, що у Києві затримали шахрая, який вимагав 100 000 доларів з ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!