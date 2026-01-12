Руководителя Николаевского КЭУ будут судить за растрату 1,4 млн грн

Задержанный в Николаеве чиновник. Фото: Государственное бюро расследований

В Николаеве руководитель квартирно-эксплуатационного управления растратил деньги, выделенные на нужды Вооруженных Сил Украины. Речь идет о более 1,4 млн гривен бюджетных денег. Обвинительный акт в отношении него уже передали в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема на закупках

По данным ГБР, чиновник должен был закупить топливную древесину для выполнения мобилизационных задач. В то же время он организовал схему, которая позволяла зарабатывать на этих закупках. Через подставную фирму древесину покупали в лесхозах ГП "Леса Украины", после чего продавали собственному управлению по цене, завышенной почти вдвое. В результате таких действий государство потеряло более 1,4 млн гривен. Для возмещения убытков на имущество фигуранта наложили арест.

Как накажут

Сейчас руководитель квартирно-эксплуатационного управления уволен с должности и обвиняется в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

