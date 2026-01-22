Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Одесса Жилье умершей одесситки продали по фиктивным бумагам — схема

Жилье умершей одесситки продали по фиктивным бумагам — схема

Дата публикации 22 января 2026 12:10
Мошенничество с квартирой в центре Одессы: миллионный ущерб: миллионные убытки
Подозреваемый в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница потеряла имущество и понесла миллионные убытки. Подозреваемому грозит длительное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали аферы

По данным следствия, после смерти владелицы квартиры в переулке Пироговском злоумышленники решили незаконно завладеть ее жильем. Ключевую роль в схеме сыграл 56-летний житель Черноморска вместе с другими, пока неустановленными лицами. Фигуранты подделали документы, согласно которым квартира якобы была подарена еще в 2012 году несуществующему человеку. Использовав фальшивые паспорт и налоговый номер, мужчина оформил право собственности на недвижимость, а уже через несколько дней продал ее.

О преступлении стало известно, когда наследница начала оформлять наследство и выяснила, что квартира уже имеет другого владельца. Женщина обратилась в полицию. Сумма нанесенного ей ущерба превышает 1,1 миллиона гривен.

Как накажут

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении сразу по нескольким статьям, в частности за мошенничество в особо крупных размерах и использование поддельных документов. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 266 тысяч гривен. Следствие продолжается. Полиция устанавливает других участников схемы и ходатайствует об аресте незаконно отчужденной квартиры.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе действовала миллионная афера с землей. Также мы писали о том, что в Николаеве чиновник "зарабатывал" на ВСУ.

Одесса афера Одесская область жилье Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
