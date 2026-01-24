В Одесі директори садків утримували “мертвих душ” на роботі

Жінка застелює ліжко в садочку. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі слідчі перевіряють схему, за якою директори дитячих садків могли оформлювати до штату людей, які фактично не працювали. Зарплати таким "працівникам" нараховували з бюджету, а гроші знімали треті особи.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Привласнення коштів у садках

З матеріалів слідства відомо, що у Приморському районі Одеси правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів у комунальних закладах дошкільної освіти. За версією слідства, до штатних розписів вносили осіб, які не виконували жодних обов’язків, але регулярно отримували зарплату.

Гроші перераховували на банківські картки, після чого готівку знімала одна й та сама людина з різних рахунків. Це зафіксували камери банкомата на вулиці Академіка Філатова в Одесі.

В яких садочка виявили схему

За матеріалами справи у дитсадку №29 по вул. Миколи Савича, директорка закладу могла користуватися кількома банківськими картками "працівників", які фактично не виходили на роботу. Слідчі вважають, що через ці картки відбувалося зняття зарплатних коштів, призначених нібито співробітникам садка.

У закладі №258 (вул. Кіри Муратової) також могли оформлювати людей лише "на папері". За даними слідства, директорка користувалася автомобілем та банківськими картками, які могли бути задіяні у схемі зняття коштів після нарахування зарплат фіктивним працівникам.

Дитсадок №47 (вул. Грецька) перевіряють на можливу участь керівництва у внесенні до штату осіб, які не виконували трудових обов’язків. У документах відсутні підтвердження, що ці працівники реально працювали у закладі.

Також слідчі з’ясовують, чи використовувалися штатні посади для незаконного нарахування зарплати стороннім людям у дитсадку №63 по вул. Пастера.

Окрім цього у спеціалізованому дитсадку №50, що розташовується на вул. Гоголя, також виявили ознаки фіктивного працевлаштування. Перевіряється, хто саме отримував кошти та як вони знімалися з рахунків.

Під час обшуку в одній із фігуранток справи слідчі вилучили мобільний телефон iPhone. Прокуратура просила суд накласти на нього арешт як на речовий доказ, однак суд відмовив у цьому, вказавши, що ризики знищення чи приховування доказів не доведені.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до можливого розкрадання бюджетних коштів.

