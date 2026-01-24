Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мертвые души в детсадах Одессы — что нашли следователи

Мертвые души в детсадах Одессы — что нашли следователи

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 12:40
В Одессе директора садов удерживали "мертвых душ" на работе
Женщина застилает кровать в садике. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе следователи проверяют схему, по которой директора детских садов могли оформлять в штат людей, что фактически не работали. Зарплаты таким "работникам" начисляли из бюджета, а деньги снимали третьи лица.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Присвоение средств в садах

Из материалов следствия известно, что в Приморском районе Одессы правоохранители расследуют возможное присвоение бюджетных средств в коммунальных учреждениях дошкольного образования. По версии следствия, в штатные расписания вносили лиц, которые не выполняли никаких обязанностей, но регулярно получали зарплату.

Деньги перечисляли на банковские карты, после чего наличные снимал один и тот же человек с разных счетов. Это зафиксировали камеры банкомата на улице Академика Филатова в Одессе.

В которых садика обнаружили схему

По материалам дела в детском саду №29 по ул. Николая Савича, директор заведения могла пользоваться несколькими банковскими карточками "работников", которые фактически не выходили на работу. Следователи считают, что через эти карточки происходило снятие зарплатных средств, предназначенных якобы сотрудникам садика.

В заведении №258 (ул. Киры Муратовой) также могли оформлять людей только "на бумаге". По данным следствия, директор пользовалась автомобилем и банковскими карточками, которые могли быть задействованы в схеме снятия средств после начисления зарплат фиктивным работникам.

Детсад №47 (ул. Греческая) проверяют на возможное участие руководства во внесении в штат лиц, которые не выполняли трудовых обязанностей. В документах отсутствуют подтверждения, что эти работники реально работали в заведении.

Также следователи выясняют, использовались ли штатные должности для незаконного начисления зарплаты посторонним людям в детском саду №63 по ул.

Кроме этого в специализированном детском саду №50, который располагается на ул. Гоголя, также обнаружили признаки фиктивного трудоустройства. Проверяется, кто именно получал средства и как они снимались со счетов.

Во время обыска у одной из фигуранток дела следователи изъяли мобильный телефон iPhone. Прокуратура просила суд наложить на него арест как на вещественное доказательство, однако суд отказал в этом, указав, что риски уничтожения или сокрытия доказательств не доказаны.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к возможному хищению бюджетных средств.

Напомним, за народного депутата Юлию Тимошенко внесли залог для ее освобождения. Также мы писали, что украинец в Швейцарии должен вернуть соцвыплаты.

Одесса Одесская область Новости Одессы детский садик сотрудники судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации