В Одессе директора садов удерживали "мертвых душ" на работе

Женщина застилает кровать в садике. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе следователи проверяют схему, по которой директора детских садов могли оформлять в штат людей, что фактически не работали. Зарплаты таким "работникам" начисляли из бюджета, а деньги снимали третьи лица.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Присвоение средств в садах

Из материалов следствия известно, что в Приморском районе Одессы правоохранители расследуют возможное присвоение бюджетных средств в коммунальных учреждениях дошкольного образования. По версии следствия, в штатные расписания вносили лиц, которые не выполняли никаких обязанностей, но регулярно получали зарплату.

Деньги перечисляли на банковские карты, после чего наличные снимал один и тот же человек с разных счетов. Это зафиксировали камеры банкомата на улице Академика Филатова в Одессе.

В которых садика обнаружили схему

По материалам дела в детском саду №29 по ул. Николая Савича, директор заведения могла пользоваться несколькими банковскими карточками "работников", которые фактически не выходили на работу. Следователи считают, что через эти карточки происходило снятие зарплатных средств, предназначенных якобы сотрудникам садика.

В заведении №258 (ул. Киры Муратовой) также могли оформлять людей только "на бумаге". По данным следствия, директор пользовалась автомобилем и банковскими карточками, которые могли быть задействованы в схеме снятия средств после начисления зарплат фиктивным работникам.

Детсад №47 (ул. Греческая) проверяют на возможное участие руководства во внесении в штат лиц, которые не выполняли трудовых обязанностей. В документах отсутствуют подтверждения, что эти работники реально работали в заведении.

Также следователи выясняют, использовались ли штатные должности для незаконного начисления зарплаты посторонним людям в детском саду №63 по ул.

Кроме этого в специализированном детском саду №50, который располагается на ул. Гоголя, также обнаружили признаки фиктивного трудоустройства. Проверяется, кто именно получал средства и как они снимались со счетов.

Во время обыска у одной из фигуранток дела следователи изъяли мобильный телефон iPhone. Прокуратура просила суд наложить на него арест как на вещественное доказательство, однако суд отказал в этом, указав, что риски уничтожения или сокрытия доказательств не доказаны.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к возможному хищению бюджетных средств.

Напомним, за народного депутата Юлию Тимошенко внесли залог для ее освобождения. Также мы писали, что украинец в Швейцарии должен вернуть соцвыплаты.