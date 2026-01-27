Видео
Главная Одесса Кровати для армии за миллионы — схема обогащением в Одессе

Кровати для армии за миллионы — схема обогащением в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:00
ГБР разоблачило переплату 18 млн грн на кроватях для военных в Одессе
Задержание мужчины. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе разгорелся скандал вокруг закупок для военных. Руководители квартирно-эксплуатационного управления переплатили почти 18 млн грн за кровати. Имущество покупали по значительно завышенным ценам. Один из фигурантов уже оказался под стражей.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

Работники Государственного бюро расследований разоблачили злоупотребления при закупках кроватей для военнослужащих в Одессе. Следствие установило, что два руководителя Одесского квартирно-эксплуатационного управления закупали имущество для армии без надлежащей проверки цен. Чиновники не обеспечили экономической обоснованности расходов. В результате государство переплатило почти 18 млн грн бюджетных средств. Деньги, которые должны были пойти на реальные нужды военных, были потрачены без пользы.

Что грозит

Фигурантам сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, что нанесло существенный вред в условиях военного положения. Речь идет о части четвертой статьи 425 Уголовного кодекса Украины. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 17 млн грн. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили схему в детсадах, где фиктивно устраивали людей. Также мы писали, что в Одессе мошенник незаконно завладел квартирой умершей горожанки.

убытки Одесса деньги Одесская область Новости Одессы бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
