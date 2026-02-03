Видео
Главная Одесса Боевые без боя — схема с выплатами на Николаевщине

Боевые без боя — схема с выплатами на Николаевщине

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:55
Командир ВСУ присвоил боевые доплаты на Николаевщине
Задержание командира части. Фото: Государственное бюро расследований

На Николаевщине командир воинской части незаконно начислял боевые доплаты. Часть денег он забирал себе, давя на подчиненных. Убытки для государства достигают почти 2 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Схема с выплатами

По данным следствия, находясь в должности начальника штаба — заместителя командира, он организовал незаконное начисление боевых доплат военнослужащим. Деньги выплачивали за якобы выполнение боевых задач на Херсонском направлении. На самом деле эти военные к таким задачам не привлекались. После получения средств подчиненные были вынуждены возвращать фигуранту половину суммы.

Чтобы схема работала без сбоев, подполковник давил на военных и угрожал. В случае отказа или разглашения он обещал направить их на реальные боевые задачи. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 2 млн гривен.

Как накажут

Командира отстранили от должности. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили военного, который решил "обогатиться" на уклонистах. Также мы писали, что в Одессе разоблачили схему заработка на закупках для ВСУ.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
