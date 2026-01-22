Видео
Главная Одесса Списывали с учета за доллары — схема в ТЦК Николаевщины

Списывали с учета за доллары — схема в ТЦК Николаевщины

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:51
Схема списания с воинского учета в ТЦК на Николаевщине
Задержанный работник ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

На Николаевщине разоблачили схему незаконного списания военнообязанных. Данные меняли работники ТЦК в электронном реестре "Оберег". За это брали тысячи долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Схема уклонения

На Николаевщине работники ГБР разоблачили и заблокировали схему незаконного списания мужчин с воинского учета через систему "Оберіг". Речь идет об одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, сотрудник РТЦК вносил несанкционированные изменения в реестр. Он исключал мужчин с учета по состоянию здоровья без всяких медицинских подтверждений. Фактически их признавали непригодными к службе на бумаге. Такая "услуга" стоила около 10 тысяч долларов США.

Часть лиц, которых незаконно исключили с учета, уже установили. Данные об их якобы непригодности отменили, и теперь эти мужчины подлежат мобилизации на общих основаниях.

Что грозит

Должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные изменения информации в автоматизированных системах. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении его от должности. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и граждан, которые успели воспользоваться незаконной "услугой".

Напомним, мы сообщали, что в одесском ТЦК разоблачили схему с липовыми справками. Также мы писали, что суд вернул 20 миллионов экс-военному Евгению Борисову.

Одесса Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП уклонисты реестр Оберіг
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
