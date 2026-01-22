Схема списания с воинского учета в ТЦК на Николаевщине

Списывали с учета за доллары — схема в ТЦК Николаевщины
На Николаевщине разоблачили схему незаконного списания военнообязанных. Данные меняли работники ТЦК в электронном реестре "Оберег". За это брали тысячи долларов.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Схема уклонения
На Николаевщине работники ГБР разоблачили и заблокировали схему незаконного списания мужчин с воинского учета через систему "Оберіг". Речь идет об одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, сотрудник РТЦК вносил несанкционированные изменения в реестр. Он исключал мужчин с учета по состоянию здоровья без всяких медицинских подтверждений. Фактически их признавали непригодными к службе на бумаге. Такая "услуга" стоила около 10 тысяч долларов США.
Часть лиц, которых незаконно исключили с учета, уже установили. Данные об их якобы непригодности отменили, и теперь эти мужчины подлежат мобилизации на общих основаниях.
Что грозит
Должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные изменения информации в автоматизированных системах. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении его от должности. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и граждан, которые успели воспользоваться незаконной "услугой".
