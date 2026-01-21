ГБР разоблачило врачей ВВК одесского ТЦК

Задержание врачей ВВК. Фото: Государственное бюро расследований

Врачи одесского ТЦК массово оформляли фиктивные заключения ВВК. Документы выдавали без фактического присутствия призывников, что позволяло незаконно получать отсрочки. Следствие установило всех участников схемы и объявило подозрения медикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Работники Государственного бюро расследований разоблачили факт злоупотреблений в сфере воинского учета и деятельности ВВК. Во время одного из случаев они вышли на комиссию внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы. Именно эти медики, по данным следствия, стали частью коррупционной схемы, которая подрывала мобилизацию. Следователи установили новые эпизоды, когда врачи оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины. Призывники при этом даже не появлялись на осмотр. В отдельных случаях один врач подписывал документы сразу за нескольких членов комиссии, создавая вид законного решения.

Эта схема была связана с масштабной сделкой, разоблаченной ГБР ранее. Ее организовал местный житель, который привлек сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП, а также еще двух знакомых. За 16 тысяч долларов США дельцы обещали "решить вопрос" с избежанием службы, а документы и деньги передавали через почтовые отправления. Обвинительные акты в отношении этих фигурантов уже находятся в суде.

Что грозит

Сейчас четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге по ч. 1 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование завершено, дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе раскрыли схему работницы ТЦК, которая помогала избежать службы. Также мы писали, что экс-военному Борисову суд вернул деньги — 20 миллионов.