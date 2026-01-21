Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Липовые справки вместо осмотров — схема в одесском ТЦК

Липовые справки вместо осмотров — схема в одесском ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:05
ГБР разоблачило врачей ВВК одесского ТЦК
Задержание врачей ВВК. Фото: Государственное бюро расследований

Врачи одесского ТЦК массово оформляли фиктивные заключения ВВК. Документы выдавали без фактического присутствия призывников, что позволяло незаконно получать отсрочки. Следствие установило всех участников схемы и объявило подозрения медикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Работники Государственного бюро расследований разоблачили факт злоупотреблений в сфере воинского учета и деятельности ВВК. Во время одного из случаев они вышли на комиссию внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы. Именно эти медики, по данным следствия, стали частью коррупционной схемы, которая подрывала мобилизацию. Следователи установили новые эпизоды, когда врачи оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины. Призывники при этом даже не появлялись на осмотр. В отдельных случаях один врач подписывал документы сразу за нескольких членов комиссии, создавая вид законного решения.

Эта схема была связана с масштабной сделкой, разоблаченной ГБР ранее. Ее организовал местный житель, который привлек сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП, а также еще двух знакомых. За 16 тысяч долларов США дельцы обещали "решить вопрос" с избежанием службы, а документы и деньги передавали через почтовые отправления. Обвинительные акты в отношении этих фигурантов уже находятся в суде.

Что грозит

Сейчас четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге по ч. 1 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование завершено, дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе раскрыли схему работницы ТЦК, которая помогала избежать службы. Также мы писали, что экс-военному Борисову суд вернул деньги — 20 миллионов.

Одесса ГБР Одесская область Новости Одессы ВВК задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации