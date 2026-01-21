ДБР викрило лікарів ВЛК одеського ТЦК

Затримання лікарів ВЛК. Фото: Державне бюро розслідувань

Лікарів одеського ТЦК масово оформлювали фіктивні висновки ВЛК. Документи видавали без фактичної присутності призовників, що дозволяло незаконно отримувати відстрочки. Слідство встановило всіх учасників схеми та оголосило підозри медикам.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Працівники Державного бюро розслідувань викрили факт зловживань у сфері військового обліку та діяльності ВЛК. Під час одного з випадків вони вийшли на комісію позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси. Саме ці медики, за даними слідства, стали частиною корупційної схеми, що підривала мобілізацію. Слідчі встановили нові епізоди, коли лікарі оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України. Призовники при цьому навіть не з’являлися на огляд. В окремих випадках один лікар підписував документи одразу за кількох членів комісії, створюючи вигляд законного рішення.

Ця схема була пов’язана з масштабною оборудкою, викритою ДБР раніше. Її організував місцевий мешканець, який залучив співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП, а також ще двох знайомих. За 16 тисяч доларів США ділки обіцяли "вирішити питання" з уникненням служби, а документи й гроші передавали через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо цих фігурантів уже перебувають у суді.

Що загрожує

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування завершене, справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі розкрили схему робітниці ТЦК, яка допомагала уникнути служби. Також ми писали, що ексвійськкому Борисову суд повернув гроші — 20 мільйонів.