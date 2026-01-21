Суд об’єднав справи Євгена Борисова та залишив заставу 44 млн

Євген Борисов під час засідання. Фото: Суспільне Одеса

Приморський райсуд Одеси об’єднав два кримінальні провадження щодо ексочільника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Йдеться про самовільне залишення служби та перешкоджання діяльності ЗСУ. Суд також вирішив, що для обвинуваченого діятиме лише один запобіжний захід. Альтернативна застава залишилася на рівні 44 мільйони гривень.

Зміна запобіжного заходу

Як повідомив адвокат Євгена Борисова Олександр Маковецький, суд розглядав дві окремі справи, але ухвалив об’єднати їх в одне провадження. Після цього виникла правова неузгодженість: на обвинуваченого одночасно поширювалися два запобіжні заходи, два набори обов’язків і дві застави. Під час наступного засідання захист попросив суд скасувати один із запобіжних заходів. Адвокати наполягали, що в межах однієї справи має діяти лише один, більш суворий захід — із заставою 44 мільйони гривень. Другу заставу в розмірі 20 мільйонів гривень просили скасувати та повернути.

Суд погодився з цими аргументами і задовольнив клопотання. Відтепер щодо Євгена Борисова діє один запобіжний захід з відповідними обов’язками та альтернативною заставою у 44 мільйони гривень. За словами адвоката, рішення ухвалили з дотриманням усіх процесуальних вимог.

Що відомо про справу

Журналісти з’ясували, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала в Іспанії нерухомість і автомобілі на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило його від посади. Після публічного скандалу президент Володимир Зеленський доручив негайно звільнити з посади одеського військкома. У липні 2023 року в НАЗК заявили, що Борисов привласнив 188 мільйонів гривень — рекордну суму незаконного збагачення.

22 липня 2023 року йому оголосили підозру у незаконному збагаченні та ухиленні від служби. За даними слідства, він намагався переховуватися, змінював телефони, авто та місце перебування. У 2024 році справи про незаконне збагачення та підробку документів передали до суду. У березні 2025 року ДБР завершило розслідування щодо відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, суд в Одесі відправив під варту працівників ТЦК, які викрали чоловіка та вимагали в нього гроші. Також ми писали, що на Закарпатті судили жінку, яка побила працівника ТЦК дорожнім знаком.