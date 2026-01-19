Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі взяли під варту працівників ТЦК — що їм інкримінують

В Одесі взяли під варту працівників ТЦК — що їм інкримінують

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:42
В Одесі взяли під варту працівників РТЦК за вимагання
Суд над працівниками ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі працівники районного ТЦК та СП викрали чоловіка та вимагали в нього гроші за уникнення мобілізації. Їх затримали просто посеред вулиці. Суд взяв їх під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, підозрювані під час мобілізації в Київському районі Одеси незаконно посадили чоловіка в автобус та близько години возили містом, застосовуючи фізичний примус. Під час цього вони вимагали від потерпілого 6 000 доларів США за те, щоб не доставляти його до РТЦК.

Яке покарання

Слідчі прокуратури та СБУ викрили злочин і повідомили працівникам ТЦК про підозру. За клопотанням суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу трьом співробітникам РТЦК та члену громадської організації. Їм інкримінують злочини за частиною 2 статті 146 та частиною 4 статті 189 КК України — незаконне позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану. Розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Коломиї покарали чоловіка, який зливав дані про ТЦК. Також ми писали, що в Одесі викрили робітницю ТЦК за допомогу зі відстрочками.

Одеса Одеська область вимагання Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації