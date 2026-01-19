В Одесі взяли під варту працівників РТЦК за вимагання

Суд над працівниками ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі працівники районного ТЦК та СП викрали чоловіка та вимагали в нього гроші за уникнення мобілізації. Їх затримали просто посеред вулиці. Суд взяв їх під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, підозрювані під час мобілізації в Київському районі Одеси незаконно посадили чоловіка в автобус та близько години возили містом, застосовуючи фізичний примус. Під час цього вони вимагали від потерпілого 6 000 доларів США за те, щоб не доставляти його до РТЦК.

Яке покарання

Слідчі прокуратури та СБУ викрили злочин і повідомили працівникам ТЦК про підозру. За клопотанням суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу трьом співробітникам РТЦК та члену громадської організації. Їм інкримінують злочини за частиною 2 статті 146 та частиною 4 статті 189 КК України — незаконне позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану. Розслідування триває.

