Україна
В Одесі СБУ затримало трьох працівників ТЦК — які звинувачення

В Одесі СБУ затримало трьох працівників ТЦК — які звинувачення

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:05
Вимагання під час мобілізації в Одесі — затримали працівників ТЦК
Затримання ТЦК в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі працівників районного ТЦК та члена громадської організації підозрюють у незаконному позбавленні волі та вимаганні грошей у чоловіка. Військовозобов’язаного силоміць утримували та вимагали з нього хабар. Подія сталася в одному з районів міста.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Викрадення та вимагання

Прокурори разом зі співробітниками СБУ затримали трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. За інформацією слідства, під час перевірки документів вони незаконно позбавили волі чоловіка, посадивши його до автобуса. Застосовуючи фізичний примус, потерпілого близько години возили містом, не дозволяючи вийти.

Під час поїздки від чоловіка вимагали 6 тисяч доларів США. За ці гроші йому обіцяли не доставляти його до районного ТЦК.

Усі причетні до інциденту були затримані на місці. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили посадовицю ТЦК, яка допомагала ухилянтам. Також ми писали, що на Одещині чоловік з викруткою напав на працівників ТЦК.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
