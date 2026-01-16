Вымогательство во время мобилизации в Одессе - задержали работников ТЦК

Задержание ТЦК в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе работников районного ТЦК и члена общественной организации подозревают в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег у мужчины. Военнообязанного силой удерживали и требовали с него взятку. Происшествие произошло в одном из районов города.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Похищение и вымогательство

Прокуроры вместе с сотрудниками СБУ задержали трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации. По информации следствия, во время проверки документов они незаконно лишили свободы мужчину, посадив его в автобус. Применяя физическое принуждение, потерпевшего около часа возили по городу, не позволяя выйти.

Во время поездки от мужчины требовали 6 тысяч долларов США. За эти деньги ему обещали не доставлять его в районный ТЦК.

Все причастные к инциденту были задержаны на месте. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

