Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе СБУ задержало трех работников ТЦК — какие обвинения

В Одессе СБУ задержало трех работников ТЦК — какие обвинения

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:05
Вымогательство во время мобилизации в Одессе - задержали работников ТЦК
Задержание ТЦК в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе работников районного ТЦК и члена общественной организации подозревают в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег у мужчины. Военнообязанного силой удерживали и требовали с него взятку. Происшествие произошло в одном из районов города.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Похищение и вымогательство

Прокуроры вместе с сотрудниками СБУ задержали трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации. По информации следствия, во время проверки документов они незаконно лишили свободы мужчину, посадив его в автобус. Применяя физическое принуждение, потерпевшего около часа возили по городу, не позволяя выйти.

Во время поездки от мужчины требовали 6 тысяч долларов США. За эти деньги ему обещали не доставлять его в районный ТЦК.

Все причастные к инциденту были задержаны на месте. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили чиновницу ТЦК, которая помогала уклонистам. Также мы писали, что в Одесской области мужчина с отверткой напал на работников ТЦК.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации