Главная Одесса В Одессе раскрыли схему работницы ТЦК — отсрочки недорого

В Одессе раскрыли схему работницы ТЦК — отсрочки недорого

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 15:51
В Одессе задержали чиновницу ТЦК за отсрочку от мобилизации
Задержание чиновницы ТЦК. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновницу районного ТЦК и СП подозревают во влиянии на принятие решения о мобилизации. Женщина обещала помощь с документами и отсрочкой за деньги. Суд уже избрал ей меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема с отсрочками

Правоохранители разоблачили 30-летнюю делопроизводительницу отделения воинского учета и бронирования одного из районных ТЦК и СП в Одессе. По данным следствия, женщина требовала неправомерную выгоду у знакомого военнообязанного мужчины. Его доставили в ТЦК после объявления в розыск за нарушение правил воинского учета. Фигурантка уверяла, что может повлиять на должностных лиц, принимающих решения, и помочь с оформлением новых военно-учетных документов и отсрочки от мобилизации.

Сначала она оценила свои "услуги" в 5 тысяч долларов США, однако впоследствии уменьшила сумму до 700 долларов. Полицейские задержали женщину после того, как она получила всю оговоренную сумму несколькими переводами на банковскую карточку.

Что грозит

После сбора доказательств следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, мы сообщали, что на Днепропетровщине у главы районной ВВК обнаружили более 300 тысяч долларов. Также мы писали, что новый министр обороны Михаил Федоров взял на контроль работу ТЦК.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
