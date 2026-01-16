Відео
Україна
Відео

Головна Одеса В Одесі розкрили схему робітниці ТЦК — відстрочки недорого

В Одесі розкрили схему робітниці ТЦК — відстрочки недорого

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:51
В Одесі затримали посадовицю ТЦК за відстрочку від мобілізації
Затримання посадовиці ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовицю районного ТЦК та СП підозрюють у впливі на ухвалення рішення щодо мобілізації. Жінка обіцяла допомогу з документами та відстрочкою за гроші. Суд уже обрав їй запобіжний захід. 

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Схема з відстрочками

Правоохоронці викрили 30-річну діловодку відділення військового обліку та бронювання одного з районних ТЦК та СП в Одесі. За даними слідства, жінка вимагала неправомірну вигоду у знайомого військовозобов’язаного чоловіка. Його доставили до ТЦК після оголошення в розшук за порушення правил військового обліку. Фігурантка запевняла, що може вплинути на службових осіб, які ухвалюють рішення, і допомогти з оформленням нових військово-облікових документів та відстрочки від мобілізації.

Спочатку вона оцінила свої "послуги" у 5 тисяч доларів США, однак згодом зменшила суму до 700 доларів. Поліцейські затримали жінку після того, як вона отримала всю обумовлену суму кількома переказами на банківську картку.

Що загрожує

Після збору доказів слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Дніпропетровщині у голови районної ВЛК виявили понад 300 тисяч доларів. Також ми писали, що новий міністр оборони Михайло Федоров взяв на контроль роботу ТЦК.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
