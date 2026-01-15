Нападение на военных ТЦК в Измаиле во время оповещения

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: Общественное Черкассы

В Измаиле во время мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП. При проверке документов мужчина вел себя агрессивно и применил предмет, похожий на оружие. После нападения он пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Детали нападения

Во время мероприятий по оповещению группа военнослужащих остановила гражданина для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина внезапно достал отвертку и начал бросаться на военных. Своими действиями он создал прямую угрозу их жизни и здоровью. После этого нападающий попытался избежать ответственности. Он бросился бежать и заскочил в легковой автомобиль. Водитель транспортного средства помог ему скрыться с места происшествия.

Впоследствии водителя, который способствовал бегству правонарушителя, задержали. По факту нападения открыто уголовное производство, продолжаются необходимые процессуальные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

"Посягательство на жизнь и здоровье военнослужащих является уголовным преступлением и предусматривает серьезную уголовную ответственность. Нападения на военнослужащих ТЦК и СП подрывают обороноспособность нашего государства и моральный дух украинского общества", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине стреляли в авто ТЦК. Также мы писали, что на Закарпатье судили женщину, которая напала на ТЦК.