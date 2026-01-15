Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине мужчина напал на работников ТЦК — заявление военных

На Одесчине мужчина напал на работников ТЦК — заявление военных

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 09:47
Нападение на военных ТЦК в Измаиле во время оповещения
Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: Общественное Черкассы

В Измаиле во время мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП. При проверке документов мужчина вел себя агрессивно и применил предмет, похожий на оружие. После нападения он пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:
В Ізмаїлі напали на ТЦК
Сообщение о нападении на ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Детали нападения

Во время мероприятий по оповещению группа военнослужащих остановила гражданина для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина внезапно достал отвертку и начал бросаться на военных. Своими действиями он создал прямую угрозу их жизни и здоровью. После этого нападающий попытался избежать ответственности. Он бросился бежать и заскочил в легковой автомобиль. Водитель транспортного средства помог ему скрыться с места происшествия.

Впоследствии водителя, который способствовал бегству правонарушителя, задержали. По факту нападения открыто уголовное производство, продолжаются необходимые процессуальные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

"Посягательство на жизнь и здоровье военнослужащих является уголовным преступлением и предусматривает серьезную уголовную ответственность. Нападения на военнослужащих ТЦК и СП подрывают обороноспособность нашего государства и моральный дух украинского общества", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине стреляли в авто ТЦК. Также мы писали, что на Закарпатье судили женщину, которая напала на ТЦК.

Одесса нападение Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации