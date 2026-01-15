Напад на військових ТЦК в Ізмаїлі під час оповіщення

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне Черкаси

В Ізмаїлі під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП. При перевірці документів чоловік поводився агресивно та застосував предмет, схожий на зброю. Після нападу він намагався втекти з місця події.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Деталі нападу

Під час заходів з оповіщення група військовослужбовців зупинила громадянина для перевірки документів. У відповідь на законні вимоги чоловік раптово дістав викрутку та почав кидатися на військових. Своїми діями він створив пряму загрозу їхньому життю та здоров’ю. Після цього нападник спробував уникнути відповідальності. Він кинувся тікати та заскочив у легковий автомобіль. Водій транспортного засобу допоміг йому зникнути з місця події.

Згодом водія, який сприяв втечі правопорушника, затримали. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження, тривають необхідні процесуальні дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до інциденту.

"Посягання на життя та здоров’я військовослужбовців є кримінальним злочином і передбачає серйозну кримінальну відповідальність. Напади на військовослужбовців ТЦК та СП підривають обороноздатність нашої держави і моральний дух українського суспільства", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Львівщині стріляли в авто ТЦК. Також ми писали, що на Закарпатті судили жінку, яка напала на ТЦК.