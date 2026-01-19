Видео
В Одессе взяли под стражу работников ТЦК — что им инкриминируют

Дата публикации 19 января 2026 12:42
В Одессе взяли под стражу работников РТЦК за вымогательство
Суд над работниками ТЦК. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе работники районного ТЦК и СП похитили мужчину и требовали у него деньги за избежание мобилизации. Их задержали прямо посреди улицы. Суд взял их под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемые во время мобилизации в Киевском районе Одессы незаконно посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу, применяя физическое принуждение. Во время этого они требовали от потерпевшего 6 000 долларов США за то, чтобы не доставлять его в РТЦК.

Какое наказание

Следователи прокуратуры и СБУ разоблачили преступление и сообщили работникам ТЦК о подозрении. По ходатайству суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог трем сотрудникам РТЦК и члену общественной организации. Им инкриминируют преступления по части 2 статьи 146 и части 4 статьи 189 УК Украины — незаконное лишение свободы и вымогательство в условиях военного положения. Расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали о том, что в Коломые наказали мужчину, который сливал данные о ТЦК. Также мы писали, что в Одессе разоблачили работницу ТЦК за помощь с отсрочками.

Одесса Одесская область вымогательство Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
