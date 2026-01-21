Суд объединил дела Евгения Борисова и оставил залог 44 млн

Евгений Борисов во время заседания. Фото: Общественное Одесса

Приморский райсуд Одессы объединил два уголовных производства в отношении экс-главы Одесского ТЦК Евгения Борисова. Речь идет о самовольном оставлении службы и препятствовании деятельности ВСУ. Суд также решил, что для обвиняемого будет действовать только одна мера пресечения. Альтернативный залог остался на уровне 44 миллиона гривен.

Об этом сообщило издание "Общественное Одесса".

Изменение меры пресечения

Как сообщил адвокат Евгения Борисова Александр Маковецкий, суд рассматривал два отдельных дела, но постановил объединить их в одно производство. После этого возникла правовая несогласованность: на обвиняемого одновременно распространялись две меры пресечения, два набора обязанностей и два залога. Во время следующего заседания защита попросила суд отменить одну из мер пресечения. Адвокаты настаивали, что в рамках одного дела должна действовать только одна, более строгая мера — с залогом 44 миллиона гривен. Второй залог в размере 20 миллионов гривен просили отменить и вернуть.

Суд согласился с этими аргументами и удовлетворил ходатайство. Отныне в отношении Евгения Борисова действует одна мера пресечения с соответствующими обязанностями и альтернативным залогом в 44 миллиона гривен. По словам адвоката, решение приняли с соблюдением всех процессуальных требований.

Что известно о деле

Журналисты выяснили, что семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины и отстранило его от должности. После публичного скандала президент Владимир Зеленский поручил немедленно уволить с должности одесского военкома. В июле 2023 года в НАПК заявили, что Борисов присвоил 188 миллионов гривен — рекордную сумму незаконного обогащения.

22 июля 2023 года ему объявили подозрение в незаконном обогащении и уклонении от службы. По данным следствия, он пытался скрываться, менял телефоны, авто и место пребывания. В 2024 году дела о незаконном обогащении и подделке документов передали в суд. В марте 2025 года ГБР завершило расследование по отмыванию имущества на более 140 миллионов гривен.

