Головна Одеса Списували з обліку за долари — схема в ТЦК Миколаївщини

Списували з обліку за долари — схема в ТЦК Миколаївщини

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:51
Схема списання з військового обліку в ТЦК на Миколаївщині
Затриманий працівник ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині викрили схему незаконного списання військовозобов’язаних. Дані змінювали працівники ТЦК в електронному реєстрі "Оберіг". За це брали тисячі доларів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Схема ухилення

На Миколаївщині працівники ДБР викрили та заблокували схему незаконного списання чоловіків з військового обліку через систему "Оберіг". Йдеться про один із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, співробітник РТЦК вносив несанкціоновані зміни до реєстру. Він виключав чоловіків з обліку за станом здоров’я без жодних медичних підтверджень. Фактично їх визнавали непридатними до служби на папері. Така "послуга" коштувала близько 10 тисяч доларів США.

Частину осіб, яких незаконно виключили з обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і тепер ці чоловіки підлягають мобілізації на загальних підставах.

Що загрожує

Посадовцю ТЦК повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та громадян, які встигли скористатися незаконною "послугою".

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одеському ТЦК викрили схему з липовими довідками. Також ми писали, що суд повернув 20 мільйонів ексвійськкому Євгену Борисову.

Одеса Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП ухилянти реєстр Оберіг
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
