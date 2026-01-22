Схема списання з військового обліку в ТЦК на Миколаївщині

Затриманий працівник ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині викрили схему незаконного списання військовозобов’язаних. Дані змінювали працівники ТЦК в електронному реєстрі "Оберіг". За це брали тисячі доларів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Схема ухилення

На Миколаївщині працівники ДБР викрили та заблокували схему незаконного списання чоловіків з військового обліку через систему "Оберіг". Йдеться про один із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, співробітник РТЦК вносив несанкціоновані зміни до реєстру. Він виключав чоловіків з обліку за станом здоров’я без жодних медичних підтверджень. Фактично їх визнавали непридатними до служби на папері. Така "послуга" коштувала близько 10 тисяч доларів США.

Частину осіб, яких незаконно виключили з обліку, вже встановили. Дані про їхню нібито непридатність скасували, і тепер ці чоловіки підлягають мобілізації на загальних підставах.

Що загрожує

Посадовцю ТЦК повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та громадян, які встигли скористатися незаконною "послугою".

