Україна
Заработок на мобилизации — схема военного в Одесчины

Заработок на мобилизации — схема военного в Одесчины

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:15
Взятка за уклонение от мобилизации в Одесской области
Задержание военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области военный воспользовавшись службой хотел "подзаработать". Он требовал деньги за "решение вопроса" с мобилизацией. Фигуранта задержали после получения всей суммы. Ему грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, 31-летний солдат одной из воинских частей предложил "помощь" военнообязанному мужчине, который находился в розыске и хотел выехать за границу. За 9 тысяч долларов он обещал повлиять на должностных лиц одного из РТЦК и СП. Речь шла об оформлении документов о якобы непригодности к службе, снятие с воинского учета и розыска. В случае отказа платить фигурант угрожал негативными последствиями.

Отдельно за 300 долларов подозреваемый передал недатированную повестку. Она, по его словам, должна была защитить мужчину от проверок со стороны военнослужащих ТЦК и СП. Все средства злоумышленник получал частями.

Что грозит

После передачи полной суммы — 9300 долларов, правоохранители задержали военнослужащего в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Суд избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 832 тысячи гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области пограничник переправлял мужчин за границу. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили схему побега военнообязанных.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация уклонисты задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
