Главная Одесса В Одесской области пограничник переправлял мужчин в Румынию

В Одесской области пограничник переправлял мужчин в Румынию

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 13:48
Пограничник в Одесской области продавал незаконный выезд за границу
Колючая проволока на границе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области разоблачили очередную схему незаконного выезда мужчин за границу. К организации был причастен военнослужащий Госпогранслужбы. За деньги он обещал переправлять уклонистов вне официальных пунктов пропуска. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, пограничник искал военнообязанных мужчин через популярные социальные сети. Его клиентами становились те, кто за деньги хотел незаконно покинуть территорию Украины. За 3 тысячи долларов США военнослужащий обещал провести людей через государственную границу в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Сделать это он планировал во время собственных дежурств.

По меньшей мере десять мужчин ежемесячно пользовались такими "услугами". Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме, а также тех, кто воспользовался незаконным выездом.

Схема втечі до Румунії
Пограничник, которого задержали. Фото: Государственное бюро расследований

Как накажут

Пограничнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что одесские врачи выдавали фиктивные справки призывникам. Также мы писали, что на Николаевщине в ТЦК списывали с учета мужчин за деньги.

Одесса граница пограничники Одесская область побег Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
