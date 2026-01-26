Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Фиктивные справки для призывников — цена в Одессе

Фиктивные справки для призывников — цена в Одессе

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:30
Врачи в Одессе делали фиктивные справки для призывников
Задержание врачей в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе двое медиков помогали мужчинам уклоняться от призыва. Они оформляли липовые инвалидности, чтобы призывники могли выезжать за границу. За свои услуги врачи получили более десятка тысяч долларов. Подозреваемых взяли под стражу.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Схему уклонения от военного призыва для мужчин разработали двое одесских медиков. Чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории. Они помогали оформлять фиктивные группы инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и по желанию выезжать за границу. За двух человек медики получили в общей сложности 21 000 долларов США.

В пакет "услуг" входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами для получения нужных групп инвалидности.

Что грозит

Прокуратура сообщила подозрение врачам по статьям ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды группой лиц) и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). По этим статьям предусмотрено лишение свободы от 3 до 8 лет, возможную конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с залогом 3 млн грн для каждого.

Напомним, мы сообщали, что в ТЦК на Николаевщине помогали уклонистам избежать службы. Также мы писали, что в Киеве чиновник создал схему уклонения от мобилизации.

СБУ Одесса Одесская область прокуратура Новости Одессы врачи уклонисты
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации