Врачи в Одессе делали фиктивные справки для призывников

Задержание врачей в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе двое медиков помогали мужчинам уклоняться от призыва. Они оформляли липовые инвалидности, чтобы призывники могли выезжать за границу. За свои услуги врачи получили более десятка тысяч долларов. Подозреваемых взяли под стражу.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Схему уклонения от военного призыва для мужчин разработали двое одесских медиков. Чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории. Они помогали оформлять фиктивные группы инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и по желанию выезжать за границу. За двух человек медики получили в общей сложности 21 000 долларов США.

В пакет "услуг" входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами для получения нужных групп инвалидности.

Что грозит

Прокуратура сообщила подозрение врачам по статьям ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды группой лиц) и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). По этим статьям предусмотрено лишение свободы от 3 до 8 лет, возможную конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с залогом 3 млн грн для каждого.

Напомним, мы сообщали, что в ТЦК на Николаевщине помогали уклонистам избежать службы. Также мы писали, что в Киеве чиновник создал схему уклонения от мобилизации.