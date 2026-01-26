Лікарі в Одесі робили фіктивні довідки для призовників

Затримання лікарів в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі двоє медиків допомагали чоловікам ухилятися від призову. Вони оформляли липові інвалідності, щоб призовники могли виїжджати за кордон. За свої послуги лікарі отримали понад десятки тисяч доларів. Підозрюваних взяли під варту.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі схеми

Схему ухилення від військового призову для чоловіків розробили двоє одеських медиків. Посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії. Вони допомагали оформлювати фіктивні групи інвалідності для призовників, які хотіли вільно пересуватися та за бажанням виїжджати за кордон. За двох осіб медики отримали загалом 21 000 доларів США.

До пакету "послуг" входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішень уповноваженими особами для одержання потрібних груп інвалідності.

Що загрожує

Прокуратура повідомила підозру лікарям за статтями ч. 4 ст. 368‑3 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди групою осіб) та ч. 3 ст. 369‑2 КК України (зловживання впливом). За цими статтями передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років, можливу конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади чи займатися діяльністю. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 3 млн грн для кожного.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ТЦК на Миколаївщині допомагали ухилянтам уникнути служби. Також ми писали, що у Києві посадовець створив схему ухиленняя від мобілізації.