Стал железнодорожником для поездки за границу — схема на Одесчине

Стал железнодорожником для поездки за границу — схема на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:04
Незаконный выезд в Молдову через Одесскую область: схема через сотрудника УЗ
Задержание организаторов. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин за границу. Организатор обещал доставить "клиента" в Молдову. Для этого использовали поддельные документы и даже привлекли работника "Укрзализныци". Всех участников задержали.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Детали побега

По данным следствия, канал незаконного выезда организовал 33-летний житель Арцизской общины. Он искал мужчин призывного возраста и предлагал им нелегальный маршрут в Молдову за немалые деньги. К схеме мужчина привлек трех сообщников. Двое отвечали за перевозки автомобилями, еще один был сотрудником "Укрзализныци". Именно он помогал оформить поддельное удостоверение помощника машиниста и фиктивные документы о командировке.

По плану, "клиента" из Одессы везли грузовым локомотивом в один из городов области. По прибытии его забирали перевозчики и доставляли ближе к границе. Далее мужчина должен был пешком перейти границу, получая инструкции по телефону. Оплату организатор получал частями. Сначала 2 тысячи долларов аванса, остальные — после завершения маршрута. Во время передачи второго транша в 7 тысяч долларов его задержали с поличным. Других участников схемы разоблачили во время перевозки "клиента" и по месту работы.

Схема втечі до Молдови
Деньги, которые изъяли. Фото: Государственная пограничная служба

Как накажут

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили, поддельные бланки удостоверений, деньги, телефоны, технику и другие доказательства. Всем фигурантам предъявили обвинения — в зависимости от роли каждого. Речь идет об организации и незаконной переправке лиц через государственную границу, руководство такими действиями, содействие им советами и средствами, а также изготовление и использование поддельных официальных документов. Преступления квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 332 и частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе врачи делали фиктивные справки для призывников. Также мы писали, что в ТЦК Николаевщины помогали уклонистам уклониться от мобилизации.

Одесса Одесская область побег мобилизация уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
