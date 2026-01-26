Незаконний виїзд до Молдови через Одещину: схема через співробітника УЗ

Затримання організаторів. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор обіцяв доставити "клієнта" до Молдови. Для цього використали підроблені документи та навіть залучили працівника "Укрзалізниці". Всіх учасників затримали.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Реклама

Читайте також:

Деталі втечі

За даними слідства, канал незаконного виїзду організував 33-річний житель Арцизької громади. Він шукав чоловіків призовного віку та пропонував їм нелегальний маршрут до Молдови за чималі гроші. До схеми чоловік залучив трьох спільників. Двоє відповідали за перевезення автомобілями, ще один був співробітником "Укрзалізниці". Саме він допомагав оформити підроблене посвідчення помічника машиніста та фіктивні документи про відрядження.

За планом, "клієнта" з Одеси везли вантажним локомотивом до одного з міст області. Після прибуття його забирали перевізники та доставляли ближче до кордону. Далі чоловік мав пішки перейти кордон, отримуючи інструкції телефоном. Оплату організатор отримував частинами. Спочатку 2 тисячі доларів авансу, решту — після завершення маршруту. Під час передачі другого траншу в 7 тисяч доларів його затримали на гарячому. Інших учасників схеми викрили під час перевезення "клієнта" та за місцем роботи.

Гроші, які вилучили. Фото: Державна прикордонна служба

Як покарають

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, підроблені бланки посвідчень, гроші, телефони, техніку та інші докази. Усім фігурантам висунули обвинувачення — залежно від ролі кожного. Йдеться про організацію та незаконне переправлення осіб через державний кордон, керівництво такими діями, сприяння їм порадами й засобами, а також виготовлення та використання підроблених офіційних документів. Злочини кваліфіковані за частинами 2 і 3 статті 332 та частинами 1 і 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі лікарі робили фіктивні довідки для призовників. Також ми писали, що в ТЦК Миколаївщини допомагали ухилянтам униктнути мобілізації.