Прикордонник на Одещині продавав незаконний виїзд за кордон

Колючій дріт на кордоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. До організації був причетний військовослужбовець Держприкордонслужби. За гроші він обіцяв переправляти ухилянтів поза офіційними пунктами пропуску. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

За даними слідства, прикордонник шукав військовозобов’язаних чоловіків через популярні соціальні мережі. Його клієнтами ставали ті, хто за гроші хотів незаконно залишити територію України. За 3 тисячі доларів США військовослужбовець обіцяв провести людей через державний кордон до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Зробити це він планував під час власних чергувань.

Щонайменше десять чоловіків щомісяця користувалися такими "послугами". Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також тих, хто скористався незаконним виїздом.

Прикордонник, якого затримали. Фото: Державне бюро розслідувань

Як покарють

Прикордоннику повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

