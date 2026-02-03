Хабар за ухилення від мобілізації на Одещині

Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині військовий скориставшись службою хотів "підзаробити". Він вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Фігуранта затримали після отримання всієї суми. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

За даними слідства, 31-річний солдат однієї з військових частин запропонував "допомогу" військовозобов’язаному чоловіку, який перебував у розшуку та хотів виїхати за кордон. За 9 тисяч доларів він обіцяв вплинути на посадовців одного з РТЦК та СП. Йшлося про оформлення документів щодо нібито непридатності до служби, зняття з військового обліку та розшуку. У разі відмови платити фігурант погрожував негативними наслідками.

Окремо за 300 доларів підозрюваний передав недатовану повістку. Вона, за його словами, мала захистити чоловіка від перевірок з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Усі кошти зловмисник отримував частинами.

Що загрожує

Після передачі повної суми — 9300 доларів, правоохоронці затримали військовослужбовця у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 832 тисячі гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прикордонник переправляв чоловіків за кордон. Також ми писали, що на Одещині викрили схему втечі військовозабов'язаних.