Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Заробіток на мобілізації — схема військового на Одещині

Заробіток на мобілізації — схема військового на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:15
Хабар за ухилення від мобілізації на Одещині
Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині військовий скориставшись службою хотів "підзаробити". Він вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Фігуранта затримали після отримання всієї суми. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, 31-річний солдат однієї з військових частин запропонував "допомогу" військовозобов’язаному чоловіку, який перебував у розшуку та хотів виїхати за кордон. За 9 тисяч доларів він обіцяв вплинути на посадовців одного з РТЦК та СП. Йшлося про оформлення документів щодо нібито непридатності до служби, зняття з військового обліку та розшуку. У разі відмови платити фігурант погрожував негативними наслідками.

Окремо за 300 доларів підозрюваний передав недатовану повістку. Вона, за його словами, мала захистити чоловіка від перевірок з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Усі кошти зловмисник отримував частинами.

Що загрожує

Після передачі повної суми — 9300 доларів, правоохоронці затримали військовослужбовця у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 832 тисячі гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прикордонник переправляв чоловіків за кордон. Також ми писали, що на Одещині викрили схему втечі військовозабов'язаних.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ухилянти затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації