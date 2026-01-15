Відео
На Одещині заробили на ремонті школи — як працювала схема

На Одещині заробили на ремонті школи — як працювала схема

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:24
Привласнення коштів на ремонті школи в Одеській області
Поліцейський за комп'ютером. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту школи. Директор приватної будівельної фірми завищив вартість робіт і матеріалів. Йдеться про капітальний ремонт фасаду навчального закладу. Чоловікові вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Розкрадання коштів

Поліцейські з’ясували, що між однією із сільських рад та приватним будівельним підприємством уклали договір на капітальний ремонт фасаду школи. На роботи з бюджету розвитку виділили значну суму коштів. Під час виконання договору підрядник вирішив зекономити. Частину запланованих робіт він не виконав, але в документах указав, що ремонт проведено повністю. Також у звітності були завищені обсяги робіт і вартість матеріалів. За даними слідства, унаслідок цього директор підприємства незаконно привласнив понад 250 тисяч гривень бюджетних коштів. Гроші були перераховані на підставі підписаних ним актів виконаних робіт.

Що загрожує

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру. Йому інкримінують привласнення майна з використанням службового становища в умовах воєнного стану та внесення неправдивих даних до офіційних документів. Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади. Слідство триває. Поліція встановлює всі обставини справи.

Нагадаємо, ми повідомляли, у Львові посадовці розтратили гроші на ремонт табору. Також ми писали, що у Миколаєві чиновник привласнив кошти, які мали піти на ЗСУ.

Одеса ремонт школи гроші Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
