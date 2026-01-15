Присвоение средств на ремонте школы в Одесской области

Полицейский за компьютером. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время ремонта школы. Директор частной строительной фирмы завысил стоимость работ и материалов. Речь идет о капитальном ремонте фасада учебного заведения. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Хищение средств

Полицейские выяснили, что между одним из сельских советов и частным строительным предприятием заключили договор на капитальный ремонт фасада школы. На работы из бюджета развития выделили значительную сумму средств. Во время выполнения договора подрядчик решил сэкономить. Часть запланированных работ он не выполнил, но в документах указал, что ремонт проведен полностью. Также в отчетности были завышены объемы работ и стоимость материалов. По данным следствия, в результате этого директор предприятия незаконно присвоил более 250 тысяч гривен бюджетных средств. Деньги были перечислены на основании подписанных им актов выполненных работ.

Что грозит

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Ему инкриминируют присвоение имущества с использованием служебного положения в условиях военного положения и внесение ложных данных в официальные документы. Санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности. Следствие продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства дела.

