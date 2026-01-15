Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине заработали на ремонте школы — как работала схема

На Одесчине заработали на ремонте школы — как работала схема

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:24
Присвоение средств на ремонте школы в Одесской области
Полицейский за компьютером. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время ремонта школы. Директор частной строительной фирмы завысил стоимость работ и материалов. Речь идет о капитальном ремонте фасада учебного заведения. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Хищение средств

Полицейские выяснили, что между одним из сельских советов и частным строительным предприятием заключили договор на капитальный ремонт фасада школы. На работы из бюджета развития выделили значительную сумму средств. Во время выполнения договора подрядчик решил сэкономить. Часть запланированных работ он не выполнил, но в документах указал, что ремонт проведен полностью. Также в отчетности были завышены объемы работ и стоимость материалов. По данным следствия, в результате этого директор предприятия незаконно присвоил более 250 тысяч гривен бюджетных средств. Деньги были перечислены на основании подписанных им актов выполненных работ.

Что грозит

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Ему инкриминируют присвоение имущества с использованием служебного положения в условиях военного положения и внесение ложных данных в официальные документы. Санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности. Следствие продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Напомним, мы сообщали, во Львове чиновники растратили деньги на ремонт лагеря. Также мы писали, что в Николаеве чиновник присвоил средства, которые должны были пойти на ВСУ.

Одесса ремонт школы деньги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации