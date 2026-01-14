Экс-начальник лесхоза под стражей за коррупцию в Одессе

Задержание экс-руководителя лесхоза. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд взял под стражу бывшего руководителя Южного межрегионального лесхоза по подозрению в коррупции. Ему определили альтернативу в виде залога. В январе экологическая прокуратура сообщила чиновнику о подозрении за вымогательство взятки.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

Бывший руководитель Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства находится под арестом по ходатайству прокуратуры. Суд определил ему залог в 16 000 000 грн как альтернативу содержанию под стражей, однако деньги пока не уплачены. По данным следствия, чиновник на должности подстрекал председателя охотничьей организации предоставить ему 25 000 долларов США. Он обещал посодействовать, чтобы организация получила в пользование 13 тысяч гектаров охотничьих угодий в Одесской области. После получения этих земель члены организации могли бы беспрепятственно охотиться.

Чиновник аргументировал размер неправомерной выгоды тем, что часть средств должен был передать "знакомым" из руководства Гослесагентства и ГП "Леса Украины". Правоохранители также проверяют возможную причастность к сделке других чиновников.

