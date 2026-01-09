Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бесплатное лечение за деньги — схема врача в Одессе

Бесплатное лечение за деньги — схема врача в Одессе

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 16:47
В Одессе врача подозревают в вымогательстве взятки
Задержание врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе заведующая психиатрическим отделением одной из больниц, требовала деньги за лечение пациента, которое должно быть бесплатным. За месяц пребывания в стационаре она назвала фиксированную сумму. Женщину задержали во время получения средств.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Деньги за лечение

По данным следствия, к заведующей психиатрического отделения обратился мужчина с жалобами на ухудшение здоровья. После осмотра его госпитализировали в стационар. Вместо предоставления бесплатной медицинской помощи, предусмотренной законом, медик потребовала оплатить лечение. Она заявила пациенту и человеку, который его сопровождал, что за один месяц пребывания в больнице нужно заплатить 500 долларов. Всего за три месяца лечения женщина планировала получить 1500 долларов.

В случае отказа платить врач угрожала выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки. Женщину задержали сразу после получения оговоренной суммы денег.

Что грозит

Следователи сообщили ей о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения и вымогательстве. По этой статье Уголовного кодекса Украины подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили врача, которая требовала взятку за справку об инвалидности. Также мы писали, что экс-руководителя одного из управлений Министерства обороны подозревают в получении взяток за предоставление жилья военным.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы врачи больница
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации