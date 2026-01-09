В Одессе врача подозревают в вымогательстве взятки

Задержание врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе заведующая психиатрическим отделением одной из больниц, требовала деньги за лечение пациента, которое должно быть бесплатным. За месяц пребывания в стационаре она назвала фиксированную сумму. Женщину задержали во время получения средств.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Деньги за лечение

По данным следствия, к заведующей психиатрического отделения обратился мужчина с жалобами на ухудшение здоровья. После осмотра его госпитализировали в стационар. Вместо предоставления бесплатной медицинской помощи, предусмотренной законом, медик потребовала оплатить лечение. Она заявила пациенту и человеку, который его сопровождал, что за один месяц пребывания в больнице нужно заплатить 500 долларов. Всего за три месяца лечения женщина планировала получить 1500 долларов.

В случае отказа платить врач угрожала выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки. Женщину задержали сразу после получения оговоренной суммы денег.

Что грозит

Следователи сообщили ей о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения и вымогательстве. По этой статье Уголовного кодекса Украины подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили врача, которая требовала взятку за справку об инвалидности. Также мы писали, что экс-руководителя одного из управлений Министерства обороны подозревают в получении взяток за предоставление жилья военным.