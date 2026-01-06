В Одессе врача разоблачили на взятке за инвалидность

Полиция в квартире врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе врач городского медучреждения требовала деньги у пациента. Она просила более полутора тысяч долларов за содействие в оформлении инвалидности. Средства передавались частями под контролем силовиков. После этого медработницу задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

По данным следствия, к невропатологу одной из городских больниц обратился мужчина с проблемами со здоровьем. Он хотел узнать порядок прохождения обследований и возможность установления инвалидности III группы. Врач, которая является заведующей отделением неврологии и психиатрии и входит в состав кардио-неврологической экспертной команды, согласилась "помочь" только за деньги. За оформление инвалидности и ускорение медицинского обследования она требовала 1 600 долларов США.

Пациент обратился к правоохранителям. Следователи полиции Одесской области вместе с сотрудниками СБУ задокументировали передачу средств несколькими частями. После получения оговоренной суммы 56-летнюю женщину задержали в процессуальном порядке. Во время обысков в служебном кабинете и по месту жительства врача изъяли наличные, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. На это имущество суд наложил арест.

Деньги, которые изъяли у врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Следователи сообщили медработнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

