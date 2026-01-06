В Одессе врача разоблачили на взятке за инвалидность

Инвалидность за деньги — в Одессе разоблачили врачебную схему
В Одессе врач городского медучреждения требовала деньги у пациента. Она просила более полутора тысяч долларов за содействие в оформлении инвалидности. Средства передавались частями под контролем силовиков. После этого медработницу задержали.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали схемы
По данным следствия, к невропатологу одной из городских больниц обратился мужчина с проблемами со здоровьем. Он хотел узнать порядок прохождения обследований и возможность установления инвалидности III группы. Врач, которая является заведующей отделением неврологии и психиатрии и входит в состав кардио-неврологической экспертной команды, согласилась "помочь" только за деньги. За оформление инвалидности и ускорение медицинского обследования она требовала 1 600 долларов США.
Пациент обратился к правоохранителям. Следователи полиции Одесской области вместе с сотрудниками СБУ задокументировали передачу средств несколькими частями. После получения оговоренной суммы 56-летнюю женщину задержали в процессуальном порядке. Во время обысков в служебном кабинете и по месту жительства врача изъяли наличные, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. На это имущество суд наложил арест.
Что грозит
Следователи сообщили медработнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
