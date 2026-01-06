Видео
Главная Одесса Инвалидность за деньги — в Одессе разоблачили врачебную схему

Инвалидность за деньги — в Одессе разоблачили врачебную схему

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 11:20
В Одессе врача разоблачили на взятке за инвалидность
Полиция в квартире врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе врач городского медучреждения требовала деньги у пациента. Она просила более полутора тысяч долларов за содействие в оформлении инвалидности. Средства передавались частями под контролем силовиков. После этого медработницу задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

Детали схемы

По данным следствия, к невропатологу одной из городских больниц обратился мужчина с проблемами со здоровьем. Он хотел узнать порядок прохождения обследований и возможность установления инвалидности III группы. Врач, которая является заведующей отделением неврологии и психиатрии и входит в состав кардио-неврологической экспертной команды, согласилась "помочь" только за деньги. За оформление инвалидности и ускорение медицинского обследования она требовала 1 600 долларов США.

Пациент обратился к правоохранителям. Следователи полиции Одесской области вместе с сотрудниками СБУ задокументировали передачу средств несколькими частями. После получения оговоренной суммы 56-летнюю женщину задержали в процессуальном порядке. Во время обысков в служебном кабинете и по месту жительства врача изъяли наличные, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. На это имущество суд наложил арест.

В Одесі лікарка вимагала гроші за інвалідність
Деньги, которые изъяли у врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Следователи сообщили медработнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области главу сельсовета задержали за взятку. Также мы писали, что ВАКС избрал меру пресечения нардепу.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы врачи задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
